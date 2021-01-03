Гасперини поставил клубный рекорд. Миранчук провел на поле девять минут

В первом матче 2021 года «Аталанта» разгромила на своем поле «Сассуоло» и сократила отставание от него до одного очка при одной игре в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Аталанта» — «Сассуоло» — 5:1 (2:0)

Голы: Сапата, 11 (1:0). Пессина, 45 (2:0). Сапата, 49 (3:0). Гозенс, 57 (4:0). Муриэль, 67 (5:0). Кирикеш, 75 (5:1).

«Аталанта»: Голлини, Джимсити (Руджери, 77), Паломино, Ромеро, Хатебур, де Рон, Фройлер, Пессина (Малиновский, 63), Гозенс (Депаоли, 77), Иличич (Муриэль, 63), Сапата (Миранчук, 84).

«Сассуоло»: Консильи, Мерт Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Берарди (Распадори, 84), Локателли, Лопес (Обианг, 56), Траоре (Гараслин, 84), Бога (Бурабия, 68), Капуто (Дефрель, 56).

Предупреждения: Хатебур, 24. Ромеро, 44. Кирикеш, 51. де Рон, 80.

Судья: Мареска (Италия).

3 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Безумный январь

Пока брат-близнец Антон и другие бывшие партнеры по «Локомотиву» проводят новогодние каникулы, Алексей Миранчук вновь с головой окунулся в большой футбол. Сезон в Италии возобновился непривычно рано для этой страны, и именно у «Аталанты» самый жесткий график матчей в январе. С 3 по 31 января Гасперини и Ко предстоит провести 8 встреч, одна из которых в Кубке страны. А если «Аталанта» победит в 1/8 финала Кубка, то до конца месяца сыграет еще и четвертьфинал. Так что восемь матчей могут превратиться в девять.

Вот как выглядит график клуба на январь. 3-е — домашняя игра против «Сассуоло». 6-е — домашняя против «Пармы». 9-е — выездная против «Беневенто». 14-е- домашняя в Кубке против «Кальяри». 17-е — домашняя в 18-м туре против «Дженоа», а 20-го состоится перенесенный из 10-го тура матч с «Удинезе». 23-го команда Гасперини встретится на «Сан-Сиро» с «Миланом». 27-го «Аталанта» может дома сыграть в четвертьфинале Кубка против победителя пары «Лацио"-"Парма». Наконец, 31-го бергамаски примут дома «Лацио». Да, пять из восьми или шесть из девяти январских встреч «Аталанта» проведет на своем стадионе, но календарь все равно убойный.

Самопиар за счет «Спартака»

В феврале команде будет не намного проще. В максимальном варианте ее ждут семь матчей, в минимальном — пять. Это зависит от того, выйдет ли «Аталанта» в полуфинал Кубка, где проводится по два матча — дома и на выезде. Ну а самой громкой афишей месяца станет матч в Лиге чемпионов с «Реалом», который состоится в Бергамо 24-го числа.

Впрочем, до февраля еще надо дожить, а пока «Аталанта» начала год против «Сассуоло», который тренирует специалист по фамилии Де Дзерби. В конце 2020-го La Gazzetta dello Sport выдала в один из дней яркий заголовок, смысл которого был в следующем: «Спартак» якобы сделал Де Дзерби предложение, а тот гордо от этого отказался. В заметке говорилось про 3 миллиона евро в качестве зарплаты, а еще про то, что москивичи предложили отступные за Де Дзерби руководству «Сассуоло». Дальнейшего развития эта история не получила. А по прошествии времени она все больше начинает напоминать некий пиар перспективного 41-летнего Де Дзерби за счет «Спартака».

Миранчук в запасе

А вот кому точно не надо пиариться благодаря своим знакомым итальянским журналистам, так это Гасперини, которому в конце января исполнится 63 года. Он справедливо считается одним из ведущих тренеров Италии, и заслужил признание во всей Европе. Гасперини накануне Нового года уверенно выиграл кабинетную войну с экс-капитаном «Аталанты» Алехандро Гомесом, который уже третий матч подряд не попадает в заявку. Недавний капитан и лидер, которого благополучно сдала в угоду тренеру вся раздевалка и от которого отвернулись недавно обожавшие аргентинца болельщики, тренируется с молодежным составом «Аталанты», а его дальнейшую судьбу пытаются решить агенты.

Атакующее трио в итоге составили Пессина, Иличич и Сапата. Миранчук предсказуемо остался в запасе, а хорват Пашалич продолжает восстанавливаться после травмы. Игрок сборной Дании Йоаким Меле будет заявлен за «Аталанту» 4 января, когда откроется зимний трансферный рынок, но он уже тренируется с новыми партнерами. Квартет полузащитников привычно составили Хатебур, Де Рон, Фройлер и Гозенс. Голкипер Голлини проводил свой сотый матч в серии А, перед ним расположились следующие три защитника: Джимсити, Ромеро, Паломино.

Сапата, Пессина, Гозенс, Муриэль

В первые десять минут «Сассуоло» владел инициативой и дважды озадачил Голлини, который не теряет надежды попасть на Евро-2020 в составе сборной Италии. Ну а затем отличился форвард «Аталанты» Сапата, обожающий огорчать «Сассуоло»: это был уже восьмой его гол в карьере в ворота этой команды. Вдохновленная колумбийцем «Аталанта» создала столько полумоментов и моментов, что без проблем могла довести счет до крупного уже за полчаса. Удручающая игра «Сассуоло» в обороне компенсировалась ее удивительным везением до последней минуты тайма. Но в итоге Иличич и Пессина сотворили-таки второй гол: словенец мягко набросил мяч своей левой ногой на левшу Пессину, а итальянец в падении забил правой, которая, как самоиронично признается кандидат в национальную сборную, служит ему только для ходьбы.

Любопытно, что Пессина стал первым итальянцем, забившем гол за «Аталанту» аж с января 2019 года! До него за «Аталанту» целых два года отличались только легионеры, что они продолжили делать и после мяча Пессины. В начале второго тайма сначала свой девятый гол в ворота «Сассуоло» забил Сапата, а затем отличился немец Гозенс. На исходе часа игры Гасперини заменил блестящего Пессину и очень полезного Иличича, выпустив вместо них Малиновского и еще одного колумбийца — Муриэля. Именно Муриэль, который чаще всех в «Аталанте» забивает выходя на замену, и сделал счет совсем неприличным для «Сассуоло» — 5:0. Гостям удалось в итоге забить гол престижа, но не более того. А вот Джан Пьеро Гасперини установил новый клубный рекорд. С учетом пяти голов в ворота «Сассуоло» его «Аталанта» довела общее количество мячей при Гасперини в официальных матчах до отметки 327. Предыдущий рекорд составлял 323 гола.

А что же Алексей Миранчук? В перерыве он довольно активно разминался на поле, но в игру вошел только на 84-й минуте (вместо Сапаты) и провел на поле девять минут — с учетом добавленного времени.

Уже 6 января «Аталанта» играет с «Пармой». Может, в среду наш футболист получит больше времени?