«Миранчуку нужно становиться циничнее и злее». Итальянский комментатор оценил игру нашего легионера
41-летний Алессандро Будель — воспитанник футбольной школы «Милана». За первую команду красно-черных ему сыграть не довелось, зато в его активе более 100 матчей в серии А в составе пяти разных клубов. Более 200 матчей Алессандро провел в серии В, где в одном из сезонов выступал за «Торино» — нынешний клуб Алексея Миранчука.
В прошедшее воскресенье Будель предстал в роли одного из двух комментаторов платной платформы DAZN на матче «Удинезе» — «Торино». Алессандро поделился с «СЭ» своими впечатлениями от игры Миранчука и двух бывших легионеров ЦСКА — Влашича и Бийола.
— Что скажете про Алексея Миранчука?
— Мне нравится это футболист. У Алексея незаурядная техника, он владеет хорошим ударом с левой ноги и отменным последним пасом. В матче против «Удинезе» он исполнил очень классную голевую передачу: принял мяч левой ногой от Влашича, показал ложное движение и имитировал удар, но убрал мяч под правую ногу и комфортно выкатил на партнера. Все было сделано мастерски! А до этого еще был эпизод со смещением с правого фланга в центр и ударом с левой ноги. Правда, к сожалению, Миранчук практически ничем в этой игре больше не запомнился — разве что двумя не свойственными игроку такого уровня потерями мяча. Поэтому спортивные газеты и поставили ему не очень высокую оценку — 6,0.
— В отличие от «Аталанты», где Джан Пьеро Гасперини выпускал Миранчука только на замену, Иван Юрич видит в нем игрока стартового состава, не так ли?
— Да, пока это выглядит именно так. «Торино» играет в одного чистого форварда с двумя полунападающими. Пока Юрич отдает в основном предпочтение Влашичу и Миранчуку, оставляя не менее, а может, и более талантливого Радоньича в запасе. В игре с «Удинезе» серб заменил как раз Миранчука и показал, что его класс высок. Юрич явно верит в Алексея, но тому надо добавлять в командной игре и в единоборствах, чаще предлагать себя. Пока же Миранчук позволяет себе выпадать из игры на большие отрезки времени, что в серии А не очень-то приветствуется. А пример того, как стать одним из лидеров команды, показывает как раз Влашич: он почти моментально вписался в схемы «Торино» и стал незаменимым игроком. Хорват уступает в техническом оснащении россиянину, но по объему выполняемой работы и по спортивной злости превосходит Миранчука.
— Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы Миранчука в «Торино»?
— Конкуренцию в «Торино» не сравнить с тем, с чем столкнулся Миранчук в «Аталанте». Думаю, что Алексей будет и дальше получать много игровой практики. Но ему надо быть стабильнее, злее и, если так можно выразиться, циничнее в игре, тогда при своем бесспорном таланте он сможет выйти в серии А на более высокий уровень.
— Вы комментировали матч, в котором, помимо хорвата Влашича, на поле вышел еще один бывший игрок ЦСКА — словенец Бийол. Как вам игра этого защитника «Удинезе»?
— Словенец мне понравился. Даже несмотря на то, что именно Бийол недосмотрел за Пеллегри, когда тот забивал решающий гол после классного паса Радоньича. Он очень неуступчив: выиграл у игроков «Торино» все свои дуэли, кроме этой роковой. Бийол прекрасно играет головой и может создавать остроту у чужих ворот при стандартах. В том, что «Удинезе» на старте сезона забрался так высоко в турнирной таблице, есть немалая доля заслуги этого игрока.
— На первом месте в серии А идет великолепный «Наполи». Возможно, главный приятный сюрприз на старте сезона в Италии — игра, голы и голевые передачи Хвичи Кварацхелии. Что скажете о нем?
— Это суперталант, что тут еще скажешь?! Он, конечно, поразил на старте сезона всех нас. Серия А — очень трудный и специфический турнир, и иностранцам в целом не так-то легко в него вписаться, а уж тем более вот так с ходу! Квара показывает какой-то фантастический футбол: он умудряется не только сверкать своей индивидуальностью, но и эффективно работать на всю команду, в чем явно большая заслуга мудрого Лучано Спаллетти. Если грузинский игрок сумеет удержать такой высокий уровень на протяжении всего сезона, серии А будет трудно его удержать: богатые английские клубы наверняка начнут охоту за Хвичей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|9
|2
|0
|26-9
|29
|
2
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
3
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|
4
|Аталанта
|11
|7
|3
|1
|16-8
|24
|
5
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
6
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
7
|Интер
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|
8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
9
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
10
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
11
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
17
|Лечче
|11
|1
|5
|5
|9-14
|8
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|1 : 0
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|4 : 1
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|3 : 4
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|2 : 0
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|0 : 2
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|0 : 1
|24.10
|19:30
|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|10
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2