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Миранчук нокаутировал чемпиона Италии! Забил победный гол «Милану» и поучаствовал в сенсационной победе

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Алексей Миранчук (слева).
Фото AFP
Исполнил красоту.
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:1
Милан

Незадолго до матча «Торино» — «Милан» легендарного экс-тренера «россонери» Арриго Сакки спросили, что он думает об атакующей группе туринцев. Сакки отметил отличное движение Влашича и высказал мнение, что Неманье Радоньичу нужно научиться использовать свой талант. А про Алексея Миранчука сказал следующее: «Он дольше всех (среди атакующей группы «Торино» — «СЭ») находится в Италии, и этот сезон для него решающий».

Этот сезон, пожалуй, и правда определяющий для итальянской карьеры Миранчука. В аренде в «Торино» он должен показать, чего стоит. Пока получается с переменным успехом — Алексей забил в дебютной игре, но в ней же вылетел из-за травмы на полтора месяца. Вернувшись, полузащитник без особых всплесков набирал форму, постоянно выходил в основе и в прошлом туре оформил свою первую голевую передачу в этом сезоне. Но 1+1 — не те цифры, которыми можно похвастаться. Миранчуку нужно было заявить о себе громко.

Алексей Миранчук. «Миранчуку нужно становиться циничнее и злее». Итальянский комментатор оценил игру нашего легионера

Отличная возможность для этого выдалась в матче с действующим чемпионом. «Милан» приехал в Турин в преддверии важнейшего матча в Лиге чемпионов, но и в Серии А команде Стефано Пиоли нужно догонять отрывающийся «Наполи» во главе с Хвичей. Ну а «Торино» требовалось прервать ужасную серию — 464 минуты «быки» не могли забить «Милану» в очных встречах.

Миранчук ожидаемо появился в старте в атаке вместе с Влашичем и Пеллегри, но со стартового свистка на поле царило нападение соперника. За 5 минут игры Рафаэл Леау получил две шикарные возможности отличиться, но не смог попасть в ворота. Однако после этого «Торино» начал постепенно отжимать игру от своих ворот и создавать моменты у ворот Тэтэрушану. «Быки» чаще атаковали через левый фланг, где пытался продраться Влашич. Миранчук же долгое время находился в тени, стараясь действовать ближе к центру поля и отрабатывая в обороне.

После получаса игра выровнялась, когда «Торино» получил право на штрафной, правда близко к боковой линии. Но Валентино Лазаро сделал роскошный кросс, который эффектным кивком головы без прыжка довел до логического завершения защитник Коффи Джиджи. Безголевая серия с «Миланом» закончилась на 499 минутах.

Ну а совсем скоро красоту исполнил уже Миранчук. Неожиданно открылся ближе к левой части штрафной, обработал мяч после скидки Влашича и ювелирным ударом пробил в дальний угол между ног двух защитников. На перерыв команды ушли с сенсационными 2:0.

«Торино» решил не отсиживаться в обороне и с первых же минут второго тайма начал привычный прессинг. Хозяева создали несколько полумоментов подачами с флангов, но по-настоящему острых эпизодов у ворот Тэтэрушану не было. Страсти начинали закипать — футболисты «Милана» все чаще летели в жесткие подкаты. Ну а затем скамейка «Торино» взорвалась негодованием, когда Мессиас отквитал один мяч после спорного эпизода. Иван Юрич доказывал судье, что бразилец сфолил, хотя на деле защитник и вратарь «Торино», кажется, просто столкнулись друг с другом и подарили гол сопернику. Юрич же доспорился до того, что получил красную карточку — уже вторую в октябре.

Что касается Миранчука, то во втором тайме он был незаметен, зато ответственно отрабатывал без мяча. Влашич старался продавливать защитников «Милана» в контратаках, но в основном хозяевам приходилось защищаться. Да и игра разбилась на мелкие эпизоды из-за постоянных фолов и выносов мяча.

Миранчук доиграл до 83-й минуты, «Торино» же дотерпел в валидольной концовке до 96-й минуты и вырвал победу. Примечательно, что это всего второе поражение «Милана» в нынешнем сезоне Серии А — первое «россонери» нанес лидер чемпионата «Наполи». Ну а для «Торино» и Миранчука, похоже, намечается положительная динамика.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
0
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«Миранчуку нужно становиться циничнее и злее». Итальянский комментатор оценил игру нашего легионера
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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30.10 14:30
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 0 : 2
30.10 17:00
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 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
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