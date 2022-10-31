Миранчук нокаутировал чемпиона Италии! Забил победный гол «Милану» и поучаствовал в сенсационной победе
Незадолго до матча «Торино» — «Милан» легендарного экс-тренера «россонери» Арриго Сакки спросили, что он думает об атакующей группе туринцев. Сакки отметил отличное движение Влашича и высказал мнение, что Неманье Радоньичу нужно научиться использовать свой талант. А про Алексея Миранчука сказал следующее: «Он дольше всех (среди атакующей группы «Торино» — «СЭ») находится в Италии, и этот сезон для него решающий».
Этот сезон, пожалуй, и правда определяющий для итальянской карьеры Миранчука. В аренде в «Торино» он должен показать, чего стоит. Пока получается с переменным успехом — Алексей забил в дебютной игре, но в ней же вылетел из-за травмы на полтора месяца. Вернувшись, полузащитник без особых всплесков набирал форму, постоянно выходил в основе и в прошлом туре оформил свою первую голевую передачу в этом сезоне. Но 1+1 — не те цифры, которыми можно похвастаться. Миранчуку нужно было заявить о себе громко.
Отличная возможность для этого выдалась в матче с действующим чемпионом. «Милан» приехал в Турин в преддверии важнейшего матча в Лиге чемпионов, но и в Серии А команде Стефано Пиоли нужно догонять отрывающийся «Наполи» во главе с Хвичей. Ну а «Торино» требовалось прервать ужасную серию — 464 минуты «быки» не могли забить «Милану» в очных встречах.
Миранчук ожидаемо появился в старте в атаке вместе с Влашичем и Пеллегри, но со стартового свистка на поле царило нападение соперника. За 5 минут игры Рафаэл Леау получил две шикарные возможности отличиться, но не смог попасть в ворота. Однако после этого «Торино» начал постепенно отжимать игру от своих ворот и создавать моменты у ворот Тэтэрушану. «Быки» чаще атаковали через левый фланг, где пытался продраться Влашич. Миранчук же долгое время находился в тени, стараясь действовать ближе к центру поля и отрабатывая в обороне.
После получаса игра выровнялась, когда «Торино» получил право на штрафной, правда близко к боковой линии. Но Валентино Лазаро сделал роскошный кросс, который эффектным кивком головы без прыжка довел до логического завершения защитник Коффи Джиджи. Безголевая серия с «Миланом» закончилась на 499 минутах.
Ну а совсем скоро красоту исполнил уже Миранчук. Неожиданно открылся ближе к левой части штрафной, обработал мяч после скидки Влашича и ювелирным ударом пробил в дальний угол между ног двух защитников. На перерыв команды ушли с сенсационными 2:0.
«Торино» решил не отсиживаться в обороне и с первых же минут второго тайма начал привычный прессинг. Хозяева создали несколько полумоментов подачами с флангов, но по-настоящему острых эпизодов у ворот Тэтэрушану не было. Страсти начинали закипать — футболисты «Милана» все чаще летели в жесткие подкаты. Ну а затем скамейка «Торино» взорвалась негодованием, когда Мессиас отквитал один мяч после спорного эпизода. Иван Юрич доказывал судье, что бразилец сфолил, хотя на деле защитник и вратарь «Торино», кажется, просто столкнулись друг с другом и подарили гол сопернику. Юрич же доспорился до того, что получил красную карточку — уже вторую в октябре.
Что касается Миранчука, то во втором тайме он был незаметен, зато ответственно отрабатывал без мяча. Влашич старался продавливать защитников «Милана» в контратаках, но в основном хозяевам приходилось защищаться. Да и игра разбилась на мелкие эпизоды из-за постоянных фолов и выносов мяча.
Миранчук доиграл до 83-й минуты, «Торино» же дотерпел в валидольной концовке до 96-й минуты и вырвал победу. Примечательно, что это всего второе поражение «Милана» в нынешнем сезоне Серии А — первое «россонери» нанес лидер чемпионата «Наполи». Ну а для «Торино» и Миранчука, похоже, намечается положительная динамика.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
5
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
6
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|
7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
8
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|
11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
12
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
13
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
14
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
15
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|1 : 2
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|1 : 3
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|2 : 1
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3