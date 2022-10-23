Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию

Но больше ничем не запомнился.

Аренда в «Торино» должна помочь Алексею Миранчуку перезагрузить итальянскую карьеру. В «Аталанте» он два сезона боролся за место в старте, время от времени набирал результативные баллы, но так и остался в лучшем случае игроком ротации.

«Торино» оказался очень хорошим вариантом — меньше конкуренции, меньше давления. В конце концов, похожая на систему Гасперини тактика «Торино», которую развивает последователь Джанпьеро Иван Юрич. И Миранчук здорово начал — в первой же игре за новую команду забил «Монце». Правда, тут же получил травму двуглавой мышцы бедра и выбыл на месяц.

Юрич видит в Алексее игрока стартового состава. В схеме 3-4-3 он занимает место на правом краю атаки, слева играет хорошо знакомый болельщикам РПЛ Никола Влашич, а на острие — Антонио Санабрия.

«У Миранчука преимущество, — говорил про нашего легионера Юрич. — Он быстро адаптируется, так как работал с Гасперини. И знает, чего мы от него ждем, а также что нужно делать. Алексей интересный игрок, который поднимет технический уровень «Торино». Нам нужно поработать над улучшением взаимопонимания в передней линии, чтобы быть более острыми».

Пока Миранчук восстанавливался после травмы, тренер продолжал говорить о доверии к игроку: «Алексей здорово показывает себя на тренировках, но может играть еще лучше. Я хочу предоставить ему полное доверие».

Юрич держит слово — и как только Миранчук вернулся в обойму, сразу же вернул его в основу. Правда, после такой паузы Алексей выглядел не очень ярко — по крайней мере, почти ничем не запомнился в матчах с «Наполи», «Эмполи» и «Ювентусом».

На игру с «Удинезе» он тоже вышел в стартовом составе. Кстати, это первый раз в итальянской карьере Миранчука, когда он появляется в основе в четвертой игре кряду.

«Торино» с первых минут полез вперед, несмотря на то что играл в гостях. Уже на 12-й минуте у Миранчука был неплохой шанс забить — сместился в центр и с рабочей левой зарядил по воротам, но расстояние было велико, и вратарь сумел отразить мяч. Но спустя две минуты Алексей все же записал на свой счет результативный балл. Влашич здорово прорвался по флангу, перехитрил экс-одноклубника Яку Бийола и покатил в центр на Миранчука — тот переправил мяч на открывшего счет Айну. Есть первая результативная передача Алексея в «Торино»!

К сожалению, после этого эпизода россиянин ушел в тень. Вплоть до замены на 60-й минуте Миранчук сделал всего 15 передач — меньше из полевых игроков «Торино» только у нападающего Пеллегри. Плюс во втором тайме Алексей несколько раз потерял мяч в не самых сложных ситуациях. Видимо, ему еще предстоит набрать лучшую форму. «Торино» же пропустил до перерыва — за ошибку защитников наказал Жерар Деулофеу.

Вообще «Удинезе» играл с гостями на равных, но очень крутой матч провел вратарь «быков» Ваня Милинкович-Савич (родной брат суперзвезды «Лацио») — в том числе потащил сложнейший удар за 30 секунд до финального свистка.

Без Миранчука в оставшиеся полчаса игры «Торино» выглядел уверенно и в итоге наиграл на победный мяч. Атаку разогнал сменивший Миранчука Неманья Радоньич, а завершил перспективный форвард Пеллегри, подменяющий Санабрию.

Эта победа позволила «Торино» прервать 6-матчевую серию без побед в чемпионате (проиграли 5 из 6 встреч) и забраться на 9-ю строчку. Понятно, что ресурса команды не хватит для борьбы за еврокубки, но, кажется, пока середняк серии А — именно тот уровень, которому соответствует Миранчук. Голевая передача — это здорово, но нужно прибавлять еще!