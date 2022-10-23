Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Но больше ничем не запомнился.
Аренда в «Торино» должна помочь Алексею Миранчуку перезагрузить итальянскую карьеру. В «Аталанте» он два сезона боролся за место в старте, время от времени набирал результативные баллы, но так и остался в лучшем случае игроком ротации.
«Торино» оказался очень хорошим вариантом — меньше конкуренции, меньше давления. В конце концов, похожая на систему Гасперини тактика «Торино», которую развивает последователь Джанпьеро Иван Юрич. И Миранчук здорово начал — в первой же игре за новую команду забил «Монце». Правда, тут же получил травму двуглавой мышцы бедра и выбыл на месяц.
Юрич видит в Алексее игрока стартового состава. В схеме 3-4-3 он занимает место на правом краю атаки, слева играет хорошо знакомый болельщикам РПЛ Никола Влашич, а на острие — Антонио Санабрия.
«У Миранчука преимущество, — говорил про нашего легионера Юрич. — Он быстро адаптируется, так как работал с Гасперини. И знает, чего мы от него ждем, а также что нужно делать. Алексей интересный игрок, который поднимет технический уровень «Торино». Нам нужно поработать над улучшением взаимопонимания в передней линии, чтобы быть более острыми».
Пока Миранчук восстанавливался после травмы, тренер продолжал говорить о доверии к игроку: «Алексей здорово показывает себя на тренировках, но может играть еще лучше. Я хочу предоставить ему полное доверие».
Юрич держит слово — и как только Миранчук вернулся в обойму, сразу же вернул его в основу. Правда, после такой паузы Алексей выглядел не очень ярко — по крайней мере, почти ничем не запомнился в матчах с «Наполи», «Эмполи» и «Ювентусом».
На игру с «Удинезе» он тоже вышел в стартовом составе. Кстати, это первый раз в итальянской карьере Миранчука, когда он появляется в основе в четвертой игре кряду.
«Торино» с первых минут полез вперед, несмотря на то что играл в гостях. Уже на 12-й минуте у Миранчука был неплохой шанс забить — сместился в центр и с рабочей левой зарядил по воротам, но расстояние было велико, и вратарь сумел отразить мяч. Но спустя две минуты Алексей все же записал на свой счет результативный балл. Влашич здорово прорвался по флангу, перехитрил экс-одноклубника Яку Бийола и покатил в центр на Миранчука — тот переправил мяч на открывшего счет Айну. Есть первая результативная передача Алексея в «Торино»!
К сожалению, после этого эпизода россиянин ушел в тень. Вплоть до замены на 60-й минуте Миранчук сделал всего 15 передач — меньше из полевых игроков «Торино» только у нападающего Пеллегри. Плюс во втором тайме Алексей несколько раз потерял мяч в не самых сложных ситуациях. Видимо, ему еще предстоит набрать лучшую форму. «Торино» же пропустил до перерыва — за ошибку защитников наказал Жерар Деулофеу.
Вообще «Удинезе» играл с гостями на равных, но очень крутой матч провел вратарь «быков» Ваня Милинкович-Савич (родной брат суперзвезды «Лацио») — в том числе потащил сложнейший удар за 30 секунд до финального свистка.
Без Миранчука в оставшиеся полчаса игры «Торино» выглядел уверенно и в итоге наиграл на победный мяч. Атаку разогнал сменивший Миранчука Неманья Радоньич, а завершил перспективный форвард Пеллегри, подменяющий Санабрию.
Эта победа позволила «Торино» прервать 6-матчевую серию без побед в чемпионате (проиграли 5 из 6 встреч) и забраться на 9-ю строчку. Понятно, что ресурса команды не хватит для борьбы за еврокубки, но, кажется, пока середняк серии А — именно тот уровень, которому соответствует Миранчук. Голевая передача — это здорово, но нужно прибавлять еще!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
3
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
4
|Рома
|10
|7
|1
|2
|13-9
|22
|
5
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
6
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
7
|Интер
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|
8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
9
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
10
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
11
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
13
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
16
|Лечче
|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|1 : 0
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|4 : 1
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|3 : 4
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|24.10
|19:30
|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2