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Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию

Марк Бессонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Но больше ничем не запомнился.

Италия. Серия А. 11-й тур
23 окт, 13:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Торино

Аренда в «Торино» должна помочь Алексею Миранчуку перезагрузить итальянскую карьеру. В «Аталанте» он два сезона боролся за место в старте, время от времени набирал результативные баллы, но так и остался в лучшем случае игроком ротации.

«Торино» оказался очень хорошим вариантом — меньше конкуренции, меньше давления. В конце концов, похожая на систему Гасперини тактика «Торино», которую развивает последователь Джанпьеро Иван Юрич. И Миранчук здорово начал — в первой же игре за новую команду забил «Монце». Правда, тут же получил травму двуглавой мышцы бедра и выбыл на месяц.

Алексей Миранчук празднует забитый мяч в&nbsp;дебютном матче за &laquo;Торино&raquo;. У Миранчука — снова крутой дебют. Россиянин забил в первом же матче за «Торино»

Юрич видит в Алексее игрока стартового состава. В схеме 3-4-3 он занимает место на правом краю атаки, слева играет хорошо знакомый болельщикам РПЛ Никола Влашич, а на острие — Антонио Санабрия.

«У Миранчука преимущество, — говорил про нашего легионера Юрич. — Он быстро адаптируется, так как работал с Гасперини. И знает, чего мы от него ждем, а также что нужно делать. Алексей интересный игрок, который поднимет технический уровень «Торино». Нам нужно поработать над улучшением взаимопонимания в передней линии, чтобы быть более острыми».

Пока Миранчук восстанавливался после травмы, тренер продолжал говорить о доверии к игроку: «Алексей здорово показывает себя на тренировках, но может играть еще лучше. Я хочу предоставить ему полное доверие».

Юрич держит слово — и как только Миранчук вернулся в обойму, сразу же вернул его в основу. Правда, после такой паузы Алексей выглядел не очень ярко — по крайней мере, почти ничем не запомнился в матчах с «Наполи», «Эмполи» и «Ювентусом».

Хвича Кварацхелия (слева) и&nbsp;Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;. Миранчук вернулся и проиграл. А Хвича продолжает разрывать серию А

На игру с «Удинезе» он тоже вышел в стартовом составе. Кстати, это первый раз в итальянской карьере Миранчука, когда он появляется в основе в четвертой игре кряду.

«Торино» с первых минут полез вперед, несмотря на то что играл в гостях. Уже на 12-й минуте у Миранчука был неплохой шанс забить — сместился в центр и с рабочей левой зарядил по воротам, но расстояние было велико, и вратарь сумел отразить мяч. Но спустя две минуты Алексей все же записал на свой счет результативный балл. Влашич здорово прорвался по флангу, перехитрил экс-одноклубника Яку Бийола и покатил в центр на Миранчука — тот переправил мяч на открывшего счет Айну. Есть первая результативная передача Алексея в «Торино»!

К сожалению, после этого эпизода россиянин ушел в тень. Вплоть до замены на 60-й минуте Миранчук сделал всего 15 передач — меньше из полевых игроков «Торино» только у нападающего Пеллегри. Плюс во втором тайме Алексей несколько раз потерял мяч в не самых сложных ситуациях. Видимо, ему еще предстоит набрать лучшую форму. «Торино» же пропустил до перерыва — за ошибку защитников наказал Жерар Деулофеу.

Вообще «Удинезе» играл с гостями на равных, но очень крутой матч провел вратарь «быков» Ваня Милинкович-Савич (родной брат суперзвезды «Лацио») — в том числе потащил сложнейший удар за 30 секунд до финального свистка.

Без Миранчука в оставшиеся полчаса игры «Торино» выглядел уверенно и в итоге наиграл на победный мяч. Атаку разогнал сменивший Миранчука Неманья Радоньич, а завершил перспективный форвард Пеллегри, подменяющий Санабрию.

Эта победа позволила «Торино» прервать 6-матчевую серию без побед в чемпионате (проиграли 5 из 6 встреч) и забраться на 9-ю строчку. Понятно, что ресурса команды не хватит для борьбы за еврокубки, но, кажется, пока середняк серии А — именно тот уровень, которому соответствует Миранчук. Голевая передача — это здорово, но нужно прибавлять еще!

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Спартак 2
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25%

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20%

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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
ФК Удинезе
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
10
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
11
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
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 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 1 : 2
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
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Рома – Наполи
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Удинезе

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