Стильный и уникальный, он притягивал трофеи. Скончался Джанлука Виалли

Ему было 58 лет.

Последние три недели принесли футболу как ярчайший финал чемпионата мира, так и трагические потери. Смерть Пеле, величайшего игрока всех времен, — отдельная история. А еще, не дожив даже до 60 лет, скончались от болезней Синиша Михайлович и сегодня Джанлука Виалли. Два харизматичнейших и стильных футболиста и тренера, большая часть карьеры которых прошла в Италии.

Виалли трудно было не запомнить — блестящей лысиной он сразу привлекал к себе внимание. А еще выигрывал везде, где оказывался. Скажем, становился чемпионом Италии в составе «Сампдории», попутно наколотив 19 голов — больше всех в лиге. Доходил до финала Кубка чемпионов с этим же скромным клубом. Или выигрывал Кубок кубков с «Челси» еще до прихода Романа Абрамовича. Не говоря уж о периоде в «Ювентусе».

Вообще у Виалли уникальное достижение, которое никто не повторил и уже не повторит — он выиграл Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА в составе трех разных клубов — «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси».

В 1992-м году форварда купил «Ювентус» за рекордную по тем временам сумму — 12,5 миллиона фунтов стерлингов. К тому времени у Луки уже были бронзовые медали чемпионата Европы-1988 и мира-1990. А вот на ЧМ-1994 в США Виалли не поехал, хотя по-прежнему был хорош. Причина в конфликте с главным тренером сборной Арриго Сакки.

Джанлука Виалли. Фото Global Look Press

«У нас были разногласия и столкновения. Сейчас я уже могу сказать, что виноват был я и ради сборной должен был все исправить. Но в то время мы с Сакки были как два петуха в курятнике. Сначала я ему понравился, но потом Арриго понял, что я задаю вопросы и не довольствуюсь простыми приказами. Не думаю, что Сакки нравились вопросы», — объяснял спустя годы Лука. А тогда сильно обиделся и даже признался, что в финале будет болеть не за Италию, а за Бразилию.

Виалли был сыном строительного магната, рос в 60-комнатном доме, так что футбол был для него не работой, а развлечением. Он забивал красивейшие голы в акробатичских прыжках. И всегда был душой команды, становясь центром притяжения как на поле, так и за его пределами. Никогда не был удобным для тренеров. Легко мог опоздать на тренировку, по пути обливаясь водой, словно задержался в тренажерном зале.

Джанлука любил футбол, а футбол любил Джанлуку. Он словно притягивал всевозможные трофеи. Хотя за этим, конечно, стояли труд и характер. «Я ни разу за всю жизнь не вышел на поле без мыслей о победе. Даже в «Кремонезе» я думал только о победе. Я думал о скудетто с «Сампдорией», и мы выиграли. Думал о Лиге чемпионов в «Юве», и мы это сделали. Это были команды с характером. Невозможно добиться такого, выходя на поле просто не проиграть», — говорил Виалли.

В конце карьеры он попал в тот легендарный «Челси» конца 1990-х — с Дзолой, Гуллитом, Ди Маттео, Дешамом, Петреску, Лебёфом. И хотя играл мало (в том числе из-за конфликта с Гуллитом), но зато блеснул на посту играющего тренера, взяв сразу Кубок Англии, Кубок Лиги, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

И хотя дальше карьера тренера не задалась, Виалли нашел себя в роли отличного эксперта на телевидении.

А под конец жизни Джанлука все же выиграл трофей и на уровне сборных. В качестве тренера сборной Италии он в 2021 году стал чемпионом Европы. В свой штаб пригласил старый друг по «Сампдории» Роберто Манчини. В бытность их игры за эту команду у президента клуба было две собаки: одну звали Роберто, вторую — Джанлука. К Евро-2020 Виалли уже дважды победил рак поджелудочной железы. Вот что он рассказывал в 2018-м после первого излечения.

Джанлука Виалли и Роберто Манчини. Фото Global Look Press

«Я узнал, как трудно рассказать об этом другим, моей семье. Вы никогда не захотите причинять боль людям, которые вас любят. Вы испытываете стыд, будто это ваша ошибка. Я надевал свитер под рубашку, чтобы другие ничего не заметили, чтобы оставаться тем Виалли, которого они знают.

Сейчас я в порядке. Прошел уже год, я смог вернуть зверскую физическую форму. Но я все еще не уверен, чем закончится игра. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, и на 90% - из того, как мы справляемся с этим. Надеюсь, моя история поможет другим".

...Третья атака рака стала последней. Виалли было всего 58 лет.