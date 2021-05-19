Борис Ротенберг: «Когда Кокорин был в «Сочи», то обходился без повреждений»

Президент ФК «Сочи» — об итогах сезона РПЛ, автогонках и дзюдо.

Во вторник в Сколково состоялась презентация новой гоночной машины — спортпрототипа BR03, созданного силами российской компании BR Engineering. По задумке авторов проекта, в перспективе в стране должен появиться новый чемпионат по гонкам на выносливость, участники которого будут соревноваться на таких машинах, по своим параметрам сравнимых со спортпрототипами класса LMP3. На презентации было много именитых гостей из мира политики, экономики, кинематографа и шоу-бизнеса, а модератором мероприятия выступил известный российский продюсер Иосиф Пригожин.

По окончании мероприятия с «СЭ» пообщался руководитель BR Engineering и программы SMP Racing, вице-президент Федерации дзюдо России, президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг. В ходе беседы мы обсудили новый гоночный автомобиль, перспективы талантливых российских пилотов и удачный сезон черноморской команды в российской премьер-лиге.

Главное качество BR03 — его доступность

— В чем главная фишка спортпрототипа BR03?

— Мы решили здесь, в России, создать такой автомобиль для того, чтобы появился новый монокласс, чтобы все пилоты, которые будут садиться за руль BR03, ехали на одинаковых машинах. Это будет соревнование и пилотов, и машин, потому что многое зависит от того, в каких руках будет техника, как команды будут настраивать её под своих пилотов.

Но машины будут идентичные. BR03 — спортпрототип с двигателем 3,5 литра, и одно из его достоинств в том, что у него закрытый монокок, и по безопасности он превосходит многие другие машины. Главное же качество BR03 — его доступность. Эта машина безопасна и быстра — она примерно подходит под требования класса LMP3. Мы с Михаилом Алешиным уже ее тестировали на «Сочи Автодроме» и на Moscow Raceway, у нее отличная управляемость, и я думаю, что те люди, которые получат лицензию на участие в новом чемпионате и приобретут эту машину, чтобы в нем участвовать, останутся довольны.

Борис Ротенберг представляет новый гоночный спортпрототип. Фото пресс-служба SMP Racing

— Когда примерно можете запустить новый монокласс?

— Надеюсь, что уже со следующего сезона. По крайней мере, президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов пообещал нам максимальное содействие в этом.

— Программа SMP Racing существует с 2013 года. Довольны ее результатами?

— Конечно. Мы воспитали очень много сильных пилотов, которые проявили себя в крупнейших мировых сериях. Мало кто сможет повторить наш путь по популяризации автоспорта в России. Сейчас хотелось бы более точечно развивать отдельных пилотов, которые бы достигали более высоких результатов. Как команда мы добились всего, чего только можно пожелать в автоспорте.

— Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин был боевым пилотом команды «Формулы-1», но сейчас, похоже, сконцентрировался на преподавании в собственной школе картинга. На ваш взгляд, он еще не сказал своего последнего слова в автогонках?

— У Сергея техническое образование. Он один из самых подкованных пилотов в плане настроек автомобиля, всей технической части автоспорта. Он способен добиться отличного взаимодействия между пилотом и инженерами, так как говорит с ними на одном языке. Сейчас ему нравится преподавать, и он делает это очень качественно. Посмотрим, как будет складываться дальше.

— Роберт Шварцман способен в этом году выиграть «Формулу-2»?

— Я никогда не загадываю такие вещи. В автоспорте очень много непредсказуемых моментов. В прошлом сезоне Роберт выиграл больше всего гонок (четыре, у чемпиона Мика Шумахера — две победы. — Прим. «СЭ»), но в общем зачете стал четвертым. Он показал отличную скорость и заслужил много похвалы от экспертов. Сейчас же надо быть еще более сконцентрированным, проявлять себя во всех гонках сезона. Мы ждем от него новых побед.

— Кто сейчас самый талантливый гонщик в России из тех, кто выступает не в главных сериях?

— Кирилл Смаль показывает достойные результаты в итальянской «Формуле-4», хорошие перспективы у Никиты Бедрина. Александр Смоляр способен добиться высокого результата в «Формуле-3» и подняться в следующую категорию. Пожалуй, выделю этих троих.

В мире нет аналогов «Игоре»

— Что скажете про не самый удачный старт карьеры Никиты Мазепина в «Формуле-1»?

— Никите хочу пожелать, чтобы он достиг тех результатов, которые все от него ждут. Ему важно понять, что на первых этапах ничего такого не произошло, чтобы посыпать голову пеплом. Он волевой парень, который должен проанализировать все свои ошибки, придержать эмоции и делать то, что он умеет лучше всего. За ним наблюдает вся Россия. Уверен, что он способен показывать гораздо более высокие результаты. Даже на такой машине, как «Хаас» образца 2021 года.

— В прошлом году в полную силу заработал российский автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области...

— Это очень хороший, современный автодром. Действительно, в мире нет аналогов «Игоре». Там можно проводить очень много видов соревнований по всем видам автоспорта. Причем делать это зимой и летом (кроме главного трека, на «Игоре» есть девять трасс для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок, а также центр контраварийной подготовки. — Прим. «СЭ»). Там очень хорошая инфраструктура, умный подход владельцев, чтобы проводить соревнования на самом высоком уровне.

— Верите, что в перспективе там пройдет российский этап «Формулы-1»?

— Я не исключаю это.

— Хотел плавно перейти к дзюдо. В Рио у нас было три медали — два золота и одна бронза. На Играх в Токио такой же медальный план?

— Самая удачная Олимпиада для нас была в Лондоне. Тогда мы взяли три золота и были очень близки к четвертой победе (Александр Михайлин проиграл в финале категории свыше 100 кг французу Тедди Ринеру. — Прим. «СЭ»). Саша тогда должен был выиграть. В Токио мы тоже рассчитываем на достойный результат, но Лондон будет очень тяжело повторить. Ни одна команда в мире, кроме Японии, не брала сразу три золота на Олимпиаде.

Кто лучший игрок сезона? Выделил бы Захаряна, Хвичу и Грулева

— На ваш взгляд, кто лучший игрок сезона РПЛ?

— Честно, я даже не думал об этом. В «Зените» играет очень много сильных футболистов, но я бы выделил трех молодых игроков: Арсена Захаряна, Хвичу Кварацхелию и Вячеслава Грулева. За ними будущее. Они показывают европейский уровень. У них есть дриблинг, поставленный удар, они способны к нестандартным действиям. Одним словом — неординарные. Любой спортсмен достигает высокого результата, если он делает вещи, которые неспособны повторить большинство его конкурентов. Многим это просто не дано.

— «Зенит» еще долго будет доминировать в РПЛ?

— Всегда доминирует тот, кто больше этого хочет. Значит, в «Зените» больше всего хотят победить, максимально нацелены на результат. Желание в спорте — это самое важное. Не цифры бюджета, какие-то еще вещи. Главное — желание. Пример «Лестера», который с небольшим бюджетом выиграл чемпионат и Кубок Англии, это только подчеркивает.

— Как отнеслись к тому, что «Оренбург» не получил лицензию для участия в РПЛ из-за несоответствия инфраструктуры требованиям РПЛ?

— Отрицательно. Я не знаю всех деталей, но у него очень приличная команда, показывающая очень симпатичный футбол. По спортивному принципу «Оренбург» добился права на повышение в классе, заслужил играть в РПЛ. Так что это неоднозначное решение. Всегда придерживался и придерживаюсь правила, что на первом месте должен быть спортивный принцип. Все остальное — детали.

Заболотный сам принял решение перейти в ЦСКА. Без меня

— Задумывались о том, чтобы арендовать Александра Кокорина у «Фиорентины»?

— Нет, думаю, у него все хорошо сложится в «Фиорентине». В последних турах команда смотрится неплохо, недавно обыграла «Лацио». Саша стал попадать в заявку, тренироваться с основой. Значит, он выздоравливает, а то травмы слишком сильно мешали ему в этом сезоне. Хотя когда он был в «Сочи», то обходился без повреждений. Играл постоянно.

— Как думаете, почему после «Сочи» у него пошла черная полоса?

— Это жизнь спортсмена. С этим надо бороться, перебарывать обстоятельства и двигаться дальше. Он всегда был талантливым парнем. Посмотрим, чего он добьется в Италии.

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Команду уже покинули Антон Заболотный и Миха Мевля. Много ли будет новичков?

— Во-первых, Мевля никуда не ушел. Сейчас он принимает решение по новому контракту, и думаю, что оно будет положительное. Заболотный принял это решение сам. Без меня. Это его выбор. В «Сочи» он провел, наверное, лучший сезон в карьере. Получал полное доверие, постоянно призывался в сборную. Команда играла на него. Посмотрим, как у него будет в ЦСКА. Со своей стороны желаю ему только успехов в армейском клубе, повышения квалификации.

Что касается усиления, то пока мы не можем раскрывать фамилий потенциальных новичков, но команда будет укрепляться. Надеюсь, что станем сильнее, чем в завершившемся сезоне.

— Кто из игроков «Сочи» мог бы еще попасть в состав сборной на Евро, кроме Заболотного?

— Тут виднее Станиславу Черчесову. Не хотел бы лезть в такие вопросы. В целом хочу сказать, что в сборной есть молодые, перспективные ребята. Надеюсь, что они покажут себя на Евро.

— Сослан Джанаев не попал в расширенный список из-за травмы?

— Да. У него были проблемы с задней поверхностью бедра. Сейчас он практически восстановился. Думаю, что приедет на первый сбор полностью здоровым и сможет сыграть в первых матчах Лиги конференций.

— Правда, что у клуба возникли проблемы с выполнением требований финансового фейр-плей?

— Впервые слышу, что к нам есть какие-то вопросы. Наоборот, по бухгалтерии мы одна из самых прозрачных команд РПЛ.

— Владимир Федотов считается одним из лучших тренеров РПЛ. Тяжело будет удержать его в команде на долгую перспективу?

— Если его куда-то заберут? Не понимаю ваш вопрос. «Сочи» — это его выбор. Ему нравится в нашей команде, он считает, что тут у него есть все возможности, чтобы проявить себя и развиваться. Он это и делает. Никакие вопросы, что он может покинуть нас, даже не поднимались. Работаем дальше.