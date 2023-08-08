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Зоммер назвал основную причину своего перехода в «Интер»

Виктория Кравченко
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Новичок «Интера» Янн Зоммер назвал одну из причин своего перехода в миланский клуб из «Баварии». На его решение стать игроком команды повлиял главный тренер Симоне Индзаги.

«Одна из причин, по которой я играю за «Интер», Симоне Индзаги — тренер, который строит атаку с низов. Это показывают все последние сезоны. Это мой стиль, мне нравится быть опцией для атаки», — цитирует Зоммера fcinter1908.it.

34-летний футболист подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 миллионов евро.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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