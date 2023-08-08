Мехди Тареми может перейти в «Интер»

«Интер» думает над покупкой форварда «Порту» Мехди Тареми, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, иранец является одним из вариантов в шорт-листе миланского клуба.

Однако проблемой может стать интерес «Тоттенхэма», который ранее не смог купить футболиста за 24 миллиона евро. Для «Интера» более приоритетным кандидатом является Фоларин Балогун из «Арсенала», но требуемая сумма в районе 50 миллионов евро пока отпугивает команду Симоне Индзаги.