Агент Шпинев сообщил, что Алексей Миранчук занимается по индивидуальному графику

Футбольный агент Вадим Шпинев объяснил, почему полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ни принимал участие в последних товарищеских матчах команды.

«Алексей пока занимается по индивидуальному графику, из-за чего он не ездил на выезды и не участвовал в последних товарищеских матчах. Понимаю, что в России многие интересуются его судьбой, но для самого Алексея будет лучше готовиться без лишнего шума, поэтому сейчас не хочется много говорить о его будущем. Напоминаю, что у футболиста действующий контракт с «Аталантой», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

Ранее стало известно, что туринский клуб не стал выкупать полузащитника, и Миранчук в начале июля вернулся в расположение «Аталанты». Контракт 27-летнего россиянина с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024 года.