Златан после дубля выложил фото в спортивной машине

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Кротоне» в матче чемпионата Италии опубликовал фото в спортивной машине. «Красно-черные» победили со счетом 4:0, 39-летний швед оформил дубль, причем первый мяч стал для него 500-м в клубной карьере.

«Дорога к цели», — подписал снимок Златан.

Очевидно, он имел в виду чемпионство «Милана»: благодаря победе команда вышла в лидеры таблицы серии A.