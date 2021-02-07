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Златан после дубля выложил фото в спортивной машине

20:49
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Кротоне» в матче чемпионата Италии опубликовал фото в спортивной машине. «Красно-черные» победили со счетом 4:0, 39-летний швед оформил дубль, причем первый мяч стал для него 500-м в клубной карьере.

«Дорога к цели», — подписал снимок Златан.

Очевидно, он имел в виду чемпионство «Милана»: благодаря победе команда вышла в лидеры таблицы серии A.

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