Златан скромно высказался о 500 голах за карьеру
20:30
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович скромно прокомментировал свое достижение в 500 голов в клубной карьере. Юбилейным для него стал первый мяч в ворота «Кротоне» (4:0) в серии A.
«500? Значит, я все-таки смог забить несколько голов за карьеру. Но важно продолжать и помогать команде всеми возможными способами. Моя работа — забивать голы. И создавать моменты, чтобы забивать голы», — цитирует Sky Italia Ибрагимовича, давшего флеш-интервью в перерыве.
Во второй половине Ибрагимович оформил дубль, забив 501-й мяч.
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