Златан скромно высказался о 500 голах за карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович скромно прокомментировал свое достижение в 500 голов в клубной карьере. Юбилейным для него стал первый мяч в ворота «Кротоне» (4:0) в серии A.

«500? Значит, я все-таки смог забить несколько голов за карьеру. Но важно продолжать и помогать команде всеми возможными способами. Моя работа — забивать голы. И создавать моменты, чтобы забивать голы», — цитирует Sky Italia Ибрагимовича, давшего флеш-интервью в перерыве.

Во второй половине Ибрагимович оформил дубль, забив 501-й мяч.