Гаттузо намерен доработать с «Наполи» до конца сезона

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо не планирует уходить из клуба до конца сезона, несмотря на последние неудачи, сообщает GFNI. Накануне неаполитанцы уступили «Дженоа» (1:2) и после 20 туров занимают пятое место в таблице серии A.

Отмечается, что владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис, несмотря на недавние конфликты с Гаттузо, сумел преодолеть разногласия и отметил позитивные моменты в игре команды.

Ожидается, что Гаттузо дадут доработать до конца сезона, но летом он, скорее всего, уйдет.