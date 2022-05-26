Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:18

Ибрагимович: «Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки. Никогда не страдал так сильно на поле»

Ибрагимович рассказал о том, как мучился последние шесть месяцев из-за травмы колена
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Златан Ибрагимович.
Фото AFP

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей травме связки колена. Форвард назвал этот период самым неприятным в карьере.

«Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене. Распухшее колено в течение шести месяцев. За последние шесть месяцев я смог тренироваться с командой только 10 раз. Сделал более 20 инъекций за шесть месяцев. Опорожнял колено раз в неделю в течение шести месяцев. Принимал обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Шесть месяцев почти не спал из-за боли», — написал Ибрагимович в соцсетях.

Швед добавил: «Никогда не страдал так сильно на поле и за его пределами. Я превратил невозможное в возможное. В моем сознании была только одна цель — сделать моих товарищей по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание. Сегодня у меня есть новая крестообразная связка и еще один трофей».

25 мая стало известно, что 40-летнему шведу предстоит перенести операцию на связках колена, на восстановление после которой потребуется 7-8 месяцев.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах и стал с «Миланом» чемпионом Италии.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» выкупил Ангиссу у «Фулхэма»

«Наполи» приобрел защитника «Хетафе» Оливеру
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости