Ибрагимович: «Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки. Никогда не страдал так сильно на поле»

Ибрагимович рассказал о том, как мучился последние шесть месяцев из-за травмы колена

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей травме связки колена. Форвард назвал этот период самым неприятным в карьере.

«Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене. Распухшее колено в течение шести месяцев. За последние шесть месяцев я смог тренироваться с командой только 10 раз. Сделал более 20 инъекций за шесть месяцев. Опорожнял колено раз в неделю в течение шести месяцев. Принимал обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Шесть месяцев почти не спал из-за боли», — написал Ибрагимович в соцсетях.

Швед добавил: «Никогда не страдал так сильно на поле и за его пределами. Я превратил невозможное в возможное. В моем сознании была только одна цель — сделать моих товарищей по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание. Сегодня у меня есть новая крестообразная связка и еще один трофей».

25 мая стало известно, что 40-летнему шведу предстоит перенести операцию на связках колена, на восстановление после которой потребуется 7-8 месяцев.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах и стал с «Миланом» чемпионом Италии.