Ибрагимович пропустит 7-8 месяцев из-за операции на колене

Нападающему «Милану» Златана Ибрагимовичу предстоит перенести операцию на связках колена. На восстановление 40-летнему шведу потребуется 7-8 месяцев, сообщает сайт клуба.

Ранее появилась информация, что нападающий был готов продлить контракт с клубом на год. Но из-за предстоящий операции он может поменять решение и завершить карьеру.

В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании покойного агента Мино Райолы.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи за «Милан» во всех турнирах. В составе «россонери» он стал чемпионом Италии.