«Наполи» приобрел защитника «Хетафе» Оливеру

«Наполи» объявил о подписании защитника Матиаса Оливера из «Хетафе». Клуб не сообщил сроков соглашения с футболистом.

По сведениям Николо Скиры, трансфер обошелся неаполитанцам в 13 миллионов евро, из которых 2 миллиона — это бонусы. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2021/22 Оливера провел 32 матча за «Хетафе», на его счету один гол и три результативные передачи.