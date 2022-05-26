«Наполи» выкупил Ангиссу у «Фулхэма»

«Наполи» выкупил полузащитника Андре-Франка Замбо Ангиссу у «Фулхэма», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб может выкупить арендованного у лондонцев футболиста за 15 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Фулхэмом» был рассчитан до лета 2023 года.

Итальянский клуб арендовал 26-летнего камерунца летом 2021 года до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2021/22 Ангисса провел за «Наполи» 33 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.