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«Наполи» выкупил Ангиссу у «Фулхэма»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» выкупил полузащитника Андре-Франка Замбо Ангиссу у «Фулхэма», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб может выкупить арендованного у лондонцев футболиста за 15 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Фулхэмом» был рассчитан до лета 2023 года.

Итальянский клуб арендовал 26-летнего камерунца летом 2021 года до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2021/22 Ангисса провел за «Наполи» 33 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.sscnapoli.it/static/news/Il-Napoli-ufficializza-il-riscatto-di-Frank-Anguissa-dal-Fulham-25184.aspx
Андре Замбо-Ангисса
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Фиорентина – Ювентус
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
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Лацио

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Душан Влахович

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Ювентус

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П
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Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

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Николо Дзаньоло

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