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Златан — о Тонали в «Ньюкасле»: «У него все получится в АПЛ. Он отлично справится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Сандро Тонали.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист перейдет из «Милана» в «Ньюкасл», сумма трансфера — 70 миллионов евро без учета бонусов.

«У него все получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него. Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы, и он победил. Он очень вырос в «Милане», на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. Но в Англии он отлично справится», — приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.

В прошедшем сезоне Тонали провел 48 матчей в составе «Милана» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Сандро Тонали. «Милан» заставил уйти из клуба главного патриота в команде. Тонали плакал и не хотел уезжать, но все решили за него

Златан Ибрагимович
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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19
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Сергей Милинкович-Савич

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Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
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