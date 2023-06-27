В Италии футболистам запретили играть под 88-м номеров в рамках борьбы с антисемитизмом

В Италии решили бороться с антисемитизмом в футболе. В качестве одной из принятых мер футболистам запретили носить футболки с 88-м номером, начиная со следующего сезона, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Решение принято Федерацией футбола Италии, министерством внутренних дел и спорта страны.

Помимо этого, болельщикам запрещено любое использование символов, которые могут напоминать о нацизме. В противном случае, будет определен порядок досрочного завершения матча.

Цифры 88 означают две восьмые буквы латинского алфавита, которые зашифровывают нацистское приветствие.

Ранее болельщики «Лацио» неоднократно использовали нацистскую символику и приветствия во время матчей.