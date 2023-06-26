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«Милан» заставил уйти из клуба главного патриота в команде. Тонали плакал и не хотел уезжать, но все решили за него

Артем Белинин
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Сандро Тонали.
Фото Reuters
«Россонери» не смогли отказаться от денег шейхов.

«Тонали с детства болеет за «Милан», поэтому сделка с ними сделала меня счастливым вдвойне. Сандро был доволен, а я уважаю клуб, который знает настоящую цену деньгам», — говорил в 2020 году президент «Брешии», отправляя Сандро Тонали к «россонери». Спустя три года те подтвердили — цену деньгам они действительно знают. И опять на примере Тонали — его продали в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро.

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Не пригодившийся наследник Пирло

«Новый Пирло» — именно так называли в Италии молодого таланта. Конечно, никаким Пирло Тонали не является, как обычно не являются Лионелями всякие «новые Месси». Тем не менее 23-летеий Сандро обладает качествами, которые делают его одним из самых перспективных полузащитников Европы.

У Тонали редкое сейчас амплуа реджисты, плеймейкера-опорника, при этом в «Милане» он действительно отточил необходимые для этой роли навыки — пас, интеллект, видение поля. Сандро не сразу стал основным, ему пришлось бороться, но в минувшем непростом для «россонери» сезоне, он был одним из тех, кто удержал весьма хрупкую конструкцию от позорных результатов.

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При этом ценность Сандро на первый взгляд скрыта. Он почти не забивает, редко отдает голевые передачи — тем не менее тренеры его обожают. Все потому, что Тонали, пожалуй, лучше всех (или близко к тому) в мире выполняет невидимую работу — настолько невидимую, что часто это происходит вообще без мяча. Тем не менее тонким эстетам, четко понимающим, чего они хотят, умный выбор позиции и отличное понимание игры от Сандро могут помочь. Видимо, Эдди Хау из «Ньюкасла» как раз такой эстет, раз заказал трансфер из «Милана».

Фото Reuters

Продажа Тонали — репутационная потеря

С желанием «Ньюкасла» купить Сандро нет вопросов — Тонали талантлив, он помесь ума Пирло и напора Гаттузо, он молод и потенциально — легенда сборной Италии. Ценный актив. Плюс Эдди Хау, фантастически отработавший прошлый сезон с «Ньюкаслом», явно знает, что делает.

Но вот «Милану» от этого не проще. Точнее, болельщикам, ведь история полузащитника известна. Сандро — сын рьяного фаната «Милана», участника торсиды, сам большой фанат «россонери». Более того, итальянские издания с 2021 года писали о том, что Тонали планирует всю карьеру провести в любимом клубе. Игрок подтверждал: «Что я сделаю, если придет большое предложение о моей покупке? Я не думаю, что в моей голове что-то изменится по сравнению с тем выбором, который я сделал почти полтора года назад. Я знаю, через что мне пришлось пройти, чтобы надеть эту майку, и я совершил бы ошибку, сняв ее. Стать флагом? Это мечта каждого игрока-болельщика «Милана», но это нелегко».

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«Стать флагом», на самом деле, труднопереводимое итальянское выражение — но если коротко, означает примерно «стать символом». Тонали мечтал им стать — разумеется, почти все фанаты влюбились в него за это. И эти же люди теперь бомбят комментарии во всех соцсетях «Милана», проклиная владельцев — показательно не оскорбляя Сандро.

«Россонери» действительно поступили странно. Конечно, 70 миллионов (и еще бонусы) — это соблазнительно, рекордный трансфер в истории клуба. А учитывая маржу (за Тонали в общей сложности отдали 20 миллионов) — это вообще продажа уровня «Боруссии». Однако дортмундцы — клуб-донор, и обычно продают тех, кто хочет уйти. Кто пришел, чтобы уйти. А Сандро, по слухам, плакал, узнав о трансфере.

Шутка ли? В клубе, в котором не так давно играл Доннарумма, вытравили настоящего патриота. При этом, по данным медиа, это была именно агрессивная кампания — на Тонали давили, обещая не повышать ему зарплату до конца контракта, то есть до 2027-го. Некрасиво. Учитывая, что в прошлом году в отставку отправили легендарного Паоло Мальдини, скоро американские владельцы «Милана» станут так же ненавистны, как их коллеги из «Манчестер Юнайтед».

Фото Reuters

Что будет в «Ньюкасле»?

Как уже говорилось выше, Эдди Хау пока не давал поводов в себе усомниться, так что наверняка распорядится всеми талантами Тонали на высшем уровне. Вернее, должен распорядиться — потому что Сандро со всеми бонусами возглавит топ самых дорогих покупок в истории «Ньюкасла». И уже возглавил список самых дорогих итальянцев в истории — обогнав Жоржиньо, Буффона и Бонуччи.

Но если со стороны клуба препятствий точно не будет (надо повториться — пока «Ньюкасл» работает почти без сбоев на трансферном рынке), то что с самим Сандро? Он не хотел уходить, а даже если бы и пришлось, то точно не в новодел... Ну и куда же без бытовых условий — Ньюкасл-апон-Тайн это не Милан, там прохладно, это Северная Англия. Так что к настрою Тонали есть вопросы.

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Итальянцы в принципе редкие гости в АПЛ — в следующем сезоне еле-еле наберется пять человек. И это не просто так. Адаптация, климат, условия чемпионата — все это никто не отменял, гостям с полуострова здесь тяжело. Однако в «Ньюкасле» решили рискнуть. Могут остаться недовольны. Тонали вряд ли счастлив. Зато наверняка в восторге американские владельцы «Милана» — после рекордной продажи теперь можно долго пересчитывать деньги.

Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 1
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 26
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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