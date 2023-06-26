«Милан» заставил уйти из клуба главного патриота в команде. Тонали плакал и не хотел уезжать, но все решили за него

«Россонери» не смогли отказаться от денег шейхов.

«Тонали с детства болеет за «Милан», поэтому сделка с ними сделала меня счастливым вдвойне. Сандро был доволен, а я уважаю клуб, который знает настоящую цену деньгам», — говорил в 2020 году президент «Брешии», отправляя Сандро Тонали к «россонери». Спустя три года те подтвердили — цену деньгам они действительно знают. И опять на примере Тонали — его продали в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро.

Не пригодившийся наследник Пирло

«Новый Пирло» — именно так называли в Италии молодого таланта. Конечно, никаким Пирло Тонали не является, как обычно не являются Лионелями всякие «новые Месси». Тем не менее 23-летеий Сандро обладает качествами, которые делают его одним из самых перспективных полузащитников Европы.

У Тонали редкое сейчас амплуа реджисты, плеймейкера-опорника, при этом в «Милане» он действительно отточил необходимые для этой роли навыки — пас, интеллект, видение поля. Сандро не сразу стал основным, ему пришлось бороться, но в минувшем непростом для «россонери» сезоне, он был одним из тех, кто удержал весьма хрупкую конструкцию от позорных результатов.

При этом ценность Сандро на первый взгляд скрыта. Он почти не забивает, редко отдает голевые передачи — тем не менее тренеры его обожают. Все потому, что Тонали, пожалуй, лучше всех (или близко к тому) в мире выполняет невидимую работу — настолько невидимую, что часто это происходит вообще без мяча. Тем не менее тонким эстетам, четко понимающим, чего они хотят, умный выбор позиции и отличное понимание игры от Сандро могут помочь. Видимо, Эдди Хау из «Ньюкасла» как раз такой эстет, раз заказал трансфер из «Милана».

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Продажа Тонали — репутационная потеря

С желанием «Ньюкасла» купить Сандро нет вопросов — Тонали талантлив, он помесь ума Пирло и напора Гаттузо, он молод и потенциально — легенда сборной Италии. Ценный актив. Плюс Эдди Хау, фантастически отработавший прошлый сезон с «Ньюкаслом», явно знает, что делает.

Но вот «Милану» от этого не проще. Точнее, болельщикам, ведь история полузащитника известна. Сандро — сын рьяного фаната «Милана», участника торсиды, сам большой фанат «россонери». Более того, итальянские издания с 2021 года писали о том, что Тонали планирует всю карьеру провести в любимом клубе. Игрок подтверждал: «Что я сделаю, если придет большое предложение о моей покупке? Я не думаю, что в моей голове что-то изменится по сравнению с тем выбором, который я сделал почти полтора года назад. Я знаю, через что мне пришлось пройти, чтобы надеть эту майку, и я совершил бы ошибку, сняв ее. Стать флагом? Это мечта каждого игрока-болельщика «Милана», но это нелегко».

«Стать флагом», на самом деле, труднопереводимое итальянское выражение — но если коротко, означает примерно «стать символом». Тонали мечтал им стать — разумеется, почти все фанаты влюбились в него за это. И эти же люди теперь бомбят комментарии во всех соцсетях «Милана», проклиная владельцев — показательно не оскорбляя Сандро.

«Россонери» действительно поступили странно. Конечно, 70 миллионов (и еще бонусы) — это соблазнительно, рекордный трансфер в истории клуба. А учитывая маржу (за Тонали в общей сложности отдали 20 миллионов) — это вообще продажа уровня «Боруссии». Однако дортмундцы — клуб-донор, и обычно продают тех, кто хочет уйти. Кто пришел, чтобы уйти. А Сандро, по слухам, плакал, узнав о трансфере.

Шутка ли? В клубе, в котором не так давно играл Доннарумма, вытравили настоящего патриота. При этом, по данным медиа, это была именно агрессивная кампания — на Тонали давили, обещая не повышать ему зарплату до конца контракта, то есть до 2027-го. Некрасиво. Учитывая, что в прошлом году в отставку отправили легендарного Паоло Мальдини, скоро американские владельцы «Милана» станут так же ненавистны, как их коллеги из «Манчестер Юнайтед».

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Что будет в «Ньюкасле»?

Как уже говорилось выше, Эдди Хау пока не давал поводов в себе усомниться, так что наверняка распорядится всеми талантами Тонали на высшем уровне. Вернее, должен распорядиться — потому что Сандро со всеми бонусами возглавит топ самых дорогих покупок в истории «Ньюкасла». И уже возглавил список самых дорогих итальянцев в истории — обогнав Жоржиньо, Буффона и Бонуччи.

Но если со стороны клуба препятствий точно не будет (надо повториться — пока «Ньюкасл» работает почти без сбоев на трансферном рынке), то что с самим Сандро? Он не хотел уходить, а даже если бы и пришлось, то точно не в новодел... Ну и куда же без бытовых условий — Ньюкасл-апон-Тайн это не Милан, там прохладно, это Северная Англия. Так что к настрою Тонали есть вопросы.

Итальянцы в принципе редкие гости в АПЛ — в следующем сезоне еле-еле наберется пять человек. И это не просто так. Адаптация, климат, условия чемпионата — все это никто не отменял, гостям с полуострова здесь тяжело. Однако в «Ньюкасле» решили рискнуть. Могут остаться недовольны. Тонали вряд ли счастлив. Зато наверняка в восторге американские владельцы «Милана» — после рекордной продажи теперь можно долго пересчитывать деньги.