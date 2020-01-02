Златан Ибрагимович: «Мы снова заставим «Сан-Сиро» прыгать»

Новичок «Милана» Златан Ибрагимович поделился первыми впечатлениями от возвращения в итальянский клуб. Форвард ранее защищал цвета «Милана» с 2010 по 2012 год.

— Я всегда говорил, что Милан — мой дом, и наконец-то я вернулся, — цитирует Football Italia Ибрагимовича. — Мы снова заставим «Сан-Сиро» прыгать. Я помню, как оказался здесь много лет назад.

Главное, что я наконец-то здесь. Я счастлив. Я прошел много других клубов, но я все-таки вернулся.