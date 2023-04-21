Зидан хочет возглавить «Ювентус»
Французский специалист Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», сообщает RMC Sport.
По данным источника, 50-летний тренер готов посвятить себя долгосрочному, прогрессивному проекту, даже если это означает, что первые несколько лет он не будет играть в еврокубках. Туринский клуб является для Зидана приоритетным вариантом.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» намерен пригласить Зидана на пост главного тренера. Клуб хочет предложить экс-наставнику «Реала» контракт на 120 миллионов евро, который будет рассчитан на два года.
Источник: RMC Sport
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|61
|
3
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|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
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|42-26
|56
|
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|
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|7
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|38-43
|40
|
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|30
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|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
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|3
|7
|20
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|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
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Наполи
|21
|
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Интер
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|
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Мбала Нзола
Специя
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Наполи
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|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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Филип Костич
Ювентус
|8
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|К
|Ж
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Эмполи
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|1
|6
|
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Эмполи
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|1
|2
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