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Сегодня, 16:34

Зидан хочет возглавить «Ювентус»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский специалист Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», сообщает RMC Sport.

По данным источника, 50-летний тренер готов посвятить себя долгосрочному, прогрессивному проекту, даже если это означает, что первые несколько лет он не будет играть в еврокубках. Туринский клуб является для Зидана приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» намерен пригласить Зидана на пост главного тренера. Клуб хочет предложить экс-наставнику «Реала» контракт на 120 миллионов евро, который будет рассчитан на два года.

Источник: RMC Sport
Зинедин Зидан
Футбол
ФК Ювентус
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 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
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 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
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 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
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