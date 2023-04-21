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Сегодня, 16:19

Дибала: «Я бы хотел поужинать с Тотти»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала заявил, что хотел бы поужинать с легендой римского клуба Франческо Тотти.

«Я бы хотел поужинать или выпить с Тотти чашечку кофе, чтобы поговорить и узнать его. Я очень уважаю его», — приводит слова Дибалы журналист Николо Скира.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. Всего он сыграл за команду 785 матчей, забил 307 голов и отдал 206 результативных передач.

Дибала играет за римскую команду с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча за «волков», забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.

Пауло Дибала
Франческо Тотти
Футбол
ФК Рома
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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21.04 21:45
Верона – Болонья
 - : -
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 - : -
22.04 19:00
Лацио – Торино
 - : -
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 - : -
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 - : -
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Удинезе – Кремонезе
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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