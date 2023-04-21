Дибала: «Я бы хотел поужинать с Тотти»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала заявил, что хотел бы поужинать с легендой римского клуба Франческо Тотти.

«Я бы хотел поужинать или выпить с Тотти чашечку кофе, чтобы поговорить и узнать его. Я очень уважаю его», — приводит слова Дибалы журналист Николо Скира.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. Всего он сыграл за команду 785 матчей, забил 307 голов и отдал 206 результативных передач.

Дибала играет за римскую команду с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча за «волков», забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.