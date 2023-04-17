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Сегодня, 14:21

«Аль-Наср» предложил Зидану 120 миллионов евро за два года

Руслан Минаев
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Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» всерьез намерен пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера.

По данным Marca, руководство саудовского клуба собирается предложить экс-наставнику «Реала» контракт на 120 миллионов евро, который будет рассчитан на два года. Представители тренера пока не ответили на предложение.

13 апреля клуб объявил об отставке Гарсии по соглашению сторон. В этот же день саудовский клуб официально представил экс-тренера молодежки Динко Еличича в качестве нового главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» также заинтересован в подписании контракта с Жозе Моуринью.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Аль-Наср
Жозе Моуринью
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