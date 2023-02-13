Жиру заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Франции в ближайшее время
Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру в национальной команде.
«Нет-нет, это еще не конец. Надеюсь, эмоции в дальнейшем еще останутся. Я пока не готов повесить бутсы на гвоздь и снять эту синюю майку, которая близка моему сердцу. У меня есть мотивация продолжать и физически я тоже себя чувствую хорошо. На данный момент я по-прежнему остаюсь игроком сборной Франции», — сказал Жиру в эфире телеканала France 2.
На чемпионате мира-2022 в Катаре 36-летний Жиру обогнал легендарного форварда Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции.
Всего он провел за национальную команду 120 матчей и забил 53 гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|19
|2
|1
|54-15
|59
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|
9
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|
10
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|
12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|2 : 2
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|1 : 1
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 2
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|2 : 2
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|0 : 1
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|1 : 0
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|3 : 0
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|17
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0