Чемпионат Италии: «Милан» — «Торино», «Ювентус» — «Фиорентина» и другие матчи 22-го тура

22-й тур чемпионата Италии по футболу.

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //

Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь