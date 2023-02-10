Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:00

Чемпионат Италии: «Милан» — «Торино», «Ювентус» — «Фиорентина» и другие матчи 22-го тура

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
22-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 22-й тур
10 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Торино
Италия. Серия А. 22-й тур
11 февр, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Специя
Италия. Серия А. 22-й тур
11 февр, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Рома
Италия. Серия А. 22-й тур
11 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А. 22-й тур
12 февр, 14:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Сассуоло
Италия. Серия А. 22-й тур
12 февр, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Монца
Италия. Серия А. 22-й тур
12 февр, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А. 22-й тур
12 февр, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Кремонезе
Италия. Серия А. 22-й тур
13 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Салернитана
Италия. Серия А. 22-й тур
13 февр, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Интер

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //
Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Торино
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиоли перед матчем с «Торино»: «Мы верим в Тэтэрушану»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 - : -
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
11.02 20:00
Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 16
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 19 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости