Джузеппе Бергоми оценил игру «Наполи» в серии А

Экс-защитник «Интера» Джузеппе Бергоми после победного матч матча 22-го тура серии А «Наполи» против «Кремонезе» (3:0) оценил игру неаполитанцев.

«Что я хочу сказать? Я вижу не только лучшее нападение чемпионата, но и лучшую защиту. Они доминируют в этом чемпионате. Это не случайно. «Наполи» несколько лет шел к этому, они могли выиграть чемпионат и в прошлом сезоне», — цитирует слова Бергоми euro-football.