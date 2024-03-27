Жезус — о том, что Ачерби избежал наказания по делу о расизме: «Я разочарован решением»

Бразильский защитник «Наполи» Жуан Жезус остался разочарован тем, что футболист «Интера» и сборной Италии Франческо Ачерби избежал наказания по обвинению в расистских оскорблениях.

Ранее спортивный судья оправдал игрока миланской команды по делу о расизме из-за отсутствия доказательств.

«Я разочарован решением спортивного судьи, который отметил, что нет никаких доказательств того, что я стал жертвой расистского оскорбления во время матча между «Интером» и «Наполи». Я уважаю это решение, но не до конца понимаю его и чувствую себя прискорбно. Честно говоря, я ошеломлен таким серьезным инцидентом. Моя единственная ошибка заключалась в том, что я повел себя «как джентльмен», решив не прерывать важную игру, чтобы не причинять неудобств зрителям. Но думаю, любой другой, кто окажется в похожей ситуации, будет действовать совсем по-другому, чтобы защитить себя от расизма, с которым мы, к сожалению, изо всех сил пытаемся бороться», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

17 марта во время игры 29-го тура серии А между «Интером» и «Наполи» (1:1) Жезус пожаловался главному арбитру встречи на расистские оскорбления со стороны Ачерби. Позже футболист «Интера» подтвердил, что использовал слово «черный» в отношении бразильского защитника, но не в уничижительном смысле.