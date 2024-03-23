Источник: Ачерби подтвердил, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле

Защитник «Интера» Франческо Ачерби дал показания прокурору Итальянской федерации футбола.

Как сообщают Calciomercato и Corriere della Sera, 36-летний итальянец подтвердил, что использовал слово «черный» в отношении бразильского защитника «Наполи» Жуана Жезуса во время матча серии А.

Ачерби добавил, что говорил это не в уничижительном смысле. Отмечается, что игроку «нерадзурри» может грозить дисквалификация сроком до 10 матчей.

Ранее Ачерби заявлял, что в его высказываниях в адрес Жезуса не было расистского или дискриминационного подтекста.