Вингер Илинг может покинуть «Ювентус» детом 2024 года

Вингер «Ювентуса» Сэмюэл Илинг может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, к 20-летнему игроку проявляют интерес клубы серии А и АПЛ.

Контракт англичанина с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года. Всего Илинг сыграл за главную команду 37 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.