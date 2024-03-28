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Сегодня, 09:18

Вингер Илинг может покинуть «Ювентус» детом 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Ювентуса» Сэмюэл Илинг может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, к 20-летнему игроку проявляют интерес клубы серии А и АПЛ.

Контракт англичанина с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года. Всего Илинг сыграл за главную команду 37 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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Кальяри

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Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
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