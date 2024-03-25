Дибала планирует восстановиться после травмы к матчу «Ромы» с «Лацио»

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала планирует как можно быстрее восстановиться после травмы, сообщает derbyderbyderby.it.

По данным источника, футболист тренируется по индивидуальной программе. Скорее всего, он сможет принять участие в матче против «Лацио», который запланирован на 6 апреля.

«Рома» занимает пятое место в серии А, набрав 51 очко.