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Завтра Сарри может договориться о контракте с «Лацио»

6 июня 2021, 20:45
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Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить «Лацио», сообщает 6 июня сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны продвинулись в переговорах. Достигнута договоренность о сроке контракта. Консультации продолжались сегодня. Завтра стороны могут согласовать все детали и договориться о контракте. В данный момент обсуждается вопрос с составом тренерского штаба.

62-летний специалист был уволен из «Ювентуса» после сезона-2019/20. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии.

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