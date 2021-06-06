Завтра Сарри может договориться о контракте с «Лацио»
6 июня 2021, 20:45
Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить «Лацио», сообщает 6 июня сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, стороны продвинулись в переговорах. Достигнута договоренность о сроке контракта. Консультации продолжались сегодня. Завтра стороны могут согласовать все детали и договориться о контракте. В данный момент обсуждается вопрос с составом тренерского штаба.
62-летний специалист был уволен из «Ювентуса» после сезона-2019/20. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии.
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