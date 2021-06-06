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Малиновский: «Такие игроки, как Роналду и Месси, рождаются раз в 100 лет»

6 июня 2021, 18:16
Криштиану Роналду. Фото AFP Сторис Руслана Малиновского. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в своем Instagram обратился к журналистам, которые неверно трактовали его высказывания в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Когда у меня спросили, кто лучший игрок в серии А в этом году, мы обсуждали Роналду. Я тогда сказал, что сложно выбрать, так как многие футболисты играли на высоком уровне. И я ответил, что Муриэль был самым сильным в «Аталанте», а Зелиньски в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.

Мы все знаем, такие игроки, как Роналду и Месси, рождаются раз в 100 лет! А журналисты должны проверить информацию», — написал Малиновский.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 серии А лучшим игроком лиги был признан 36-летний португалец.

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