Малиновский: «Такие игроки, как Роналду и Месси, рождаются раз в 100 лет»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в своем Instagram обратился к журналистам, которые неверно трактовали его высказывания в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Когда у меня спросили, кто лучший игрок в серии А в этом году, мы обсуждали Роналду. Я тогда сказал, что сложно выбрать, так как многие футболисты играли на высоком уровне. И я ответил, что Муриэль был самым сильным в «Аталанте», а Зелиньски в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.



Мы все знаем, такие игроки, как Роналду и Месси, рождаются раз в 100 лет! А журналисты должны проверить информацию», — написал Малиновский.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 серии А лучшим игроком лиги был признан 36-летний португалец.