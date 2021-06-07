Раноккиа может продлить контракт с «Интером» до 2022 года
05:59
Защитник «Интера» Андреа Раноккиа может продолжить выступать за миланский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 33-летний итальянец обсудит с руководством миланцев продление контракта до лета 2022 года.
В сезоне-2020/21 Раноккиа провел 9 матчей за «Интер», в которых сделал результативную передачу и заработал 3 желтые карточки. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года.
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