Гулям и Малькюи покинут «Наполи» по окончании сезона как свободные агенты

«Наполи» не будет продлевать контракт с защитниками Гулямом и Малькюи

Защитники Фаузи Гулям и Кевен Малькюи покинут «Наполи» по окончании сезона-2021/22 как свободные агенты, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter 1 февраля.

По информации источника, неаполитанский клуб решил не продлевать контракт с защитниками.

В нынешнем сезоне 31-летний Гулям провел 8 матчей за «Наполи» и не отметился результативными действиями. На счету 30-летнего Малькюи одна результативная передача в пяти встречах за неаполитанцев.

После 23 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на четыре балла.