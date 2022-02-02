«Ювентус» может приобрести Дзаньоло или Распадори, если Дибала покинет клуб летом

«Ювентус» может приобрести полузащитника «Ромы» Дзаньоло или нападающего «Сассуоло» Распадори

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаньоло и нападающему «Сассуоло» Джакомо Распадори, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport 1 февраля.

По информации источника, «Ювентус» может приобрести полузащитника или нападающего, если клуб покинет нападающий Паоло Дибала.

Отмечается, что туринцы начали общение с окружением Дзаньоло, контракт которого с римским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провел забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 26 матчах за «Рому». На счету Распадори семь голов и четыре передачи в 24 встречах за «Сассуоло».