Трое детей, гражданский брак, совместное шоу. История любви Ильиных и Полунина

Вспоминаем красивую историю любви фигуристки и артиста балета.

Фигуристка Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин создали крепкую и большую семью. Спортсменка после завершения соревновательной карьеры работала тренером и теперь многодетная мама. Солист создал собственное шоу, руководит театром и активно участвует в воспитании детей.

Достижения в карьере Ильиных и Полунина

Елена Ильиных выступала в танцах на льду. С 2008 по 2014 год она соревновалась в паре с Никитой Кацалаповым. Именно с этим партнером фигуристка достигла самых высоких результатов в своей карьере: золото в командном турнире и бронза в танцах на льду на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Танцевальный дуэт победил на юниорском чемпионате мира. Во взрослой карьере у пары — три серебра и бронза чемпионата России, два серебра и бронза чемпионата Европы.

С 2014 по 2017 год Ильиных каталась в паре с Русланом Жиганшиным. Дуэт завоевал золотую медаль чемпионата России и серебро командного чемпионата мира.

Сергей Полунин окончил Киевское хореографическое училище. Когда ему было 14 лет, он обучался в Школе королевского балета в Лондоне. В возрасте 17 лет вошел в труппу Королевского театра в Ковент-Гардене. С 2012-го был премьером в Театре имени Станиславского. Был приглашенным солистом Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Баварского государственного балета. Артист стал участником проекта «Большой балет» от телеканала «Культура». В шоу Полунин занял первое место.

Сейчас Сергей — директор Театра оперы и балета Севастополя, исполняющий обязанности ректора Академии хореографии Севастополя.

Елена Ильиных и Никита Кацалапов. Фото «СЭ»

История любви Ильиных и Полунина

Знакомство Елены Ильиных с Сергеем Полуниным произошло в социальной сети в 2019-м. Зимой этого года артист балета удалил все свои публикации из Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако, когда он пролистывал Direct, обратил внимание на сообщение известной фигуристки. Спортсменка написала ему благодарность после просмотра документалки «Танцовщик».

Девушка посмотрела тот фильм по совету своей мамы. Елена была поражена личностью артиста. Она поняла, что хотела бы дружить с таким человеком. Олимпийская чемпионка пыталась через знакомых балерин познакомиться с Полуниным, но он редко бывал в России, поэтому затея провалилась. Фигуристка решила не сдаваться и написала Полунину личное сообщение в соцсети. Мама спортсменки не одобрила такое рвение дочери.

«Конечно, у Сережи множество подписчиков, шансы, что он увидит мое сообщение, были минимальны. Но все же я отправила текст, похвалила его за фильм, но у себя все удалила, чтобы не мозолитло глаза. Прошло две недели, я уже и забыла об этом, но вдруг Сергей ответил. Написал: «Спасибо». Решила не реагировать на «спасибо», тем более мой запал уже прошел. Но Сергей продолжил — стал задавать вопросы о работе, в тот момент мы с Юлией Липницкой часто ездили на сборы с нашей «Академией чемпионов», тренировали детей. Сергей рассказал, что хочет открыть свою школу, попросил совет. Мы обменялись телефонами и начали общаться в мессенджере», — рассказывала Ильиных Marie Claire.

Между молодыми людьми завязалось общение по переписке, пока однажды Полунин не предложил встретиться лично. Тогда артист балета жил в Мюнхене, а по счастливому стечению обстоятельств фигуристка летела из Мексики в Москву через этот немецкий город. Пара много гуляла, разговаривала, между ними сразу же вспыхнули чувства.

«Когда мы вместе прилетели в Москву, я сообщила маме, что приеду домой не одна, а с мальчиком. «Его зовут Сережа», — говорю. Она: «Какой еще Сережа?!» «Полунин». Пауза...» — говорила фигуристка Marie Claire.

Помимо романтических отношений, между фигуристкой и танцором были и рабочие. Полунин пригласил возлюбленную на главную роль в собственное шоу «Распутин».

«Она была артистом — это для меня самое важное. Единственный не минус даже, а необычность — на репетициях сама Лена не до конца верила, что у нее все получится. Я ее втянул в это, у нее в целом не было планов выходить на сцену. Этот момент был психологически сложный. Убедить и ее, и всех вокруг, когда продукт не готов, — это было самое тяжелое. Но у Лены мощнейшая энергия — а это то, что считывает, чувствует зритель. Мы же смотрим не на движения, а на энергетику. Как в футболе, в любом виде спорта: даже если спортсмен хорош, его неинтересно смотреть, если нет харизмы, истории. Лена притягивает к себе, на нее хочется смотреть. Она была красивая, артистичная», — говорил Полунин в интервью «СЭ».

Сергей Полунин и Елена Ильиных. Фото Соцсети

Дети Ильиных и Полунина

Роман развивался стремительно. Спустя несколько месяцев пара уже планировала рождение ребенка.

«Я не вздыхала тяжело у витрин детских магазинов, а просто жила моментом, в то время как Сережа все решил за нас двоих. И я забеременела», — вспоминала Ильиных для издания Woman.ru.

16 января 2020 года в одной из клиник США у пары родился первенец. Мальчику дали необычное имя — Мир. Правда, от общественности этот факт скрыли. Елена Ильиных продолжала активно работать и путешествовать во время беременности, поэтому никто не догадывался об интересном положении спортсменки.

Через два года у Елены и Сергея родился второй сын, которого тоже назвали необычным именем — Дар.

«Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего», — писала фигуристка в своих соцсетях.

В 2024 году Ильиных и Полунин стали многодетной семьей. У пары появился третий ребенок. Молодые родители не разглашали пол и имя новорожденного.

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. И это настоящее счастье! За присужденное звание — многодетная мать!» — написала Ильиных в своих соцсетях.

Сергей Полунин, несмотря на свою занятость, помогает Елене с детьми. Об этом сама экс-фигуристка тепло рассказала журналистам.

«Мне очень повезло — муж всегда выполняет половину обязанностей, если не больше. Мы взаимозаменяемы. Я «сова»: до рождения первого сына после полуночи для меня начиналось самое продуктивное время, засыпала в восемь-девять утра, а идеальное «утро» начиналось в час дня. Поэтому ночью в основном я занимаюсь ребенком, а утром за ним присматривает Сергей. Он меняет подгузники. Я сцежу и оставлю молоко — он покормит сына из бутылочки. У него настолько развит отцовский инстинкт, что я называю его «материнским». Сережа — прекрасный отец», — говорила Елена в интервью Marie Claire.

Елена Ильиных. Фото Соцсети

Была ли свадьба Ильиных и Полунина?

Несмотря на рождение детей, пара не торопилась связать себя узами официального брака. Предложение Полунин сделал в 2022 году.

Артист балета опубликовал в своих соцсетях видео с кольцом для матери своих детей. Пост он подписал лаконично: Will you marry me? My heart and soul belongs to you. I love you («Ты выйдешь за меня? Мое сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя»). Ответила Ильиных также в соцсетях: Yes I do (хотя правильнее надо ответить Yes I will — «Да, выйду»).

Однако жених и невеста так и не рассказали общественности, зарегистрировали ли они свои отношения в ЗАГСе или нет. При этом подготовка к торжеству велась. Звезда фигурного катания снялась в фотосессии, где примерила свадебные платья. Среди них были и с пышной юбкой, и облегающие. Также девушка появилась на обложке журнала Wedding.

Многие поклонники пары склонны думать, что важное событие все-таки было, просто Сергей и Елена решили не разглашать свой новый статус.

Елена Ильиных и Сергей Полунин. Фото Соцсети

Как и где сейчас живут Ильиных и Полунин

Ранее Ильиных и Полунин жили в США. С 2022 года они перебрались в Дубай. Место было выбрано неслучайно: родители хотели, чтобы их дети росли в стране с теплым климатом и морем. Когда Елена и Сергей приезжают в Россию, то останавливаются в своем доме в Подмосковье.

Пара много гастролирует с шоу «Распутин» и «Мастер и Маргарита». Также у олимпийской чемпионки есть мечта — создать свое собственное ледовое шоу.