«Краснодар» готов предложить Мусаеву полноценный контракт

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в команде, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, руководство краснодарского клуба готово предложить 40-летнему специалисту новый полноценный контракт на два года с опцией продления. Ожидается, что по окончании сезона стороны обговорят детали соглашения. Действующий контракт истекает летом 2024 года.

Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера в марте 2024 года. Ранее тренер возглавлял «быков» с 2018 года.

«Краснодар» после 29 туров набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет три очка.