При Абрамовиче такого не было.

Последовательная непоследовательность

Кому-то может показаться, что глава «Челси» Тодд Боэли непоследователен. Это неправда: на самом деле он последовательно совершает алогичные решения.

Томас Тухель, подаривший лондонцам победу в Лиге чемпионов, был уволен при первом же проблеске кризиса — немец банально был неугоден американскому владельцу. Пришедшему ему на смену Грэму Поттеру требовалось много времени на построение новой команды, однако Боэли уволил его уже через семь месяцев после назначения. Затем последовало еще более абсурдное решение — поставить временщиком Фрэнка Лэмпарда, который только что провалился в «Эвертоне» и ужасно работал с «Челси» при Абрамовиче. Экс-хавбек синих предсказуемо провалился еще раз.

Только летом 2023 года появилась надежда на то, что лондонцы выздоравливают. Решение назначить главным тренером Маурисио Почеттино было не идеальным, но логичным: аргентинец прекрасно знает английский футбол, умеет добиваться результата и ставить привлекательную игру.

Расцвет синих

И весь сезон все шло хорошо. Да, «Челси» слабо провел осенний отрезок, но и Почеттино принял некогда гранда в разобранном состоянии — напомню, прошлый чемпионат «Челси» завершил на 12-м месте. Синие медленно, но прогрессировали. Боэли наконец-то перестал совершать траты ради трат и раздувать состав до вселенских масштабов, а Почеттино дали поработать целый год. И уже во второй половине сезона пошли плоды: финал Кубка лиги, победы над «МЮ», «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом», разгромы «Эвертона» и «Вест Хэма». При Почеттино за год взошла полноценная звезда 22-летнего полузащитника Коула Палмера, который с 22 голами финишировал вторым в снайперской гонке премьер-лиги.

«Челси» расцвел. Лондонцы провели один из самых результативных чемпионатов в эру АПЛ, а с начала зимы выдали настолько крутой отрезок, что уступили на нем только недосягаемым в этом сезоне «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Ливерпулю». В последних пяти турах синие выиграли пять раз и заскочили в еврокубковую зону, а именно такая задача стояла перед Почеттино изначально. И все это — на фоне чудовищной эпидемии травм: футболисты «Челси» суммарно получили больше 50 повреждений за сезон. Какие тут вообще могут быть вопросы к тренеру?

В чем причины?

Оказалось, могут. Во вторник «Челси» и Почеттино расстались. Официально — «по обоюдному согласию сторон», но любой следящий за футболом человек знает, что за этим эвфемизмом чаще всего скрывается обычное увольнение.

Каковы причины расставания? Никто из инсайдеров не знает их наверняка, так что можно только догадываться. Основная версия — Почеттино запросил большую вовлеченность в трансферные дела клуба и выразил недовольство тем, что клуб собирается продавать воспитанников «Челси» Гэллахера и Чалобу, а также других лидеров. Напомню, лондонцам необходимо устроить летом распродажу, чтобы вписаться в финансовый fair play, хотя они сами создали себе эти проблемы, потратив миллиард на трансферы за два года. Тренер уж точно в этом не виноват.

Есть и другие возможные причины. Спортивные директора клуба Пол Уинстэнли и Лоуренс Стюарт подготовили отчет для Боэли, в котором могли быть любые оценочные суждения. Может быть, составители доклада приходят к выводу, что в эпидемии травм виновен интенсивный футбол Почеттино. Может быть, они не видят заслуги аргентинца в прогрессе Палмера, Гэллахера, Гюсто, Петровича, Джексона и других игроков.

В любом случае решение выглядит абсурдным. «Челси» год шел по восходящей и к маю выздоровел. За два года при Боэли у синих не было настолько сильной команды, как сейчас. Самое главное, что она не уперлась в потолок. Если бы Почеттино остался, «Челси» определенно боролся за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне и имел шанс победить в еврокубке. Показательно, что и сами футболисты расстроены — по информации инсайдеров, они, как и мы, узнали об уходе тренера из соцсетей, и для них новость стала неприятным сюрпризом.

Кандидаты на смену — мрак

Теперь «Челси» откатывается назад на сезон и возвращается в беспросветный туман. Самое страшное в этой ситуации, что у Боэли, как и после увольнения Поттера, не было готовой альтернативы. Фабрицио Романо сообщает, что синие хотят назначить молодого тренера, а список кандидатов пока что выглядит совсем не внушительно: Киран Маккена («Ипсвич»), Энцо Мареска («Лестер»), Мичел («Жирона»), Томас Франк («Брентфорд»), Себастьян Хенесс («Штутгарт»), Венсан Компани («Бернли»). Ни одного топа. Подобный список можно было бы легко представить в офисе «Брайтона», где сейчас тоже ищут тренера. Но не «Челси».

Нет сомнений, что многие любители футбола хотят видеть сильный «Челси», даже если не болеют за него. Это большой клуб, без которого Лига чемпионов скучает. Но, судя по всему, до главного еврокубка синие доберутся не скоро: Боэли продолжает играть в футбольный менеджер в реальности и принимать самодурские решения. Стойкое ощущение, будто владелец «Челси» не осознает, что управляет людьми и несет огромную ответственность перед армией фанатов синих. Опомнится ли он когда-нибудь?