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Полузащитник «Милана» Кессье летом покинет клуб на правах свободного агента

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Милана» Франк Кессье покинет клуб летом на правах свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб не смог договориться с 25-летним ивуарийцем о продлении соглашения, которое действует до конца июня 2022 года.

Кессье перешел в «Милан» в июле 2019 года из «Аталанты» за 24 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 футболист провел 21 матч за «Милан», на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.

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6.01 18:30
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