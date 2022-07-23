Бонуччи рассказал о планах «Ювентуса» в следующем сезоне

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о планах на следующий сезон в составе туринского клуба.

«Когда я присоединился к команде моей мечтой было построить отличную карьеру и выиграть все. Я почти добился этого. На 90 процентов. Мне просто не хватает той крошечной частички, которая ранит нас, болельщиков «Юве».

Так что будем надеяться, что в следующие два года моего контракта, мы снова сможем обрести стабильность в еврокубках. Выигрывать всегда сложно. Первый шаг — выход в четвертьфинал, а затем вам уже понадобится удача», — цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

Контракт Бонуччи с «Ювентусом» истекает в июне 2024 года.

В составе туринского клуба футболист дважды проигрывал в финале Лиги чемпионов в 2015 и 2017 годах.