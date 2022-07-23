«Милан» возобновил переговоры с «Челси» по трансферу Зиеха

«Милан» хочет оформить трансфер полузащитника «Челси» Хакима Зиеха, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Итальянский клуб рассчитывает взять футболиста в аренду. Тем не менее, ранее «Челси» не устраивала сумма обязательного выкупа, которую предлагали «россонери».

Зиех также не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на следующий сезон.

Футболист мог оказаться в «Милане» еще в прошлом году, но тогда марокканец решил остаться и попытаться проявить себя в лондонском клубе.

В сезоне-2021/22 Зиех провел 10 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему марокканцу со стороны дортмундской «Боруссии» и «Барселоны».