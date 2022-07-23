Дибала рассказал, почему отказался от футболки с 10-м номером в «Роме»

Форвард «Ромы» Пауор Дибала сообщил, почему отказался от футболки с 10-м номером в римском клубе. Футболист будет выступать за римский клуб по 21-м номером.

«Директор предложил мне взять 10-й номер, который очень важен для команды, тем, что сделал Тотти. Эта футболка должна оставаться у него. Я поблагодарил их, потому что с такой футболкой нужно проявлять уважение и ответственность», — цитирует Дибалу Goal.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.