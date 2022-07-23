Дибала рассказал, почему отказался от футболки с 10-м номером в «Роме»
Форвард «Ромы» Пауор Дибала сообщил, почему отказался от футболки с 10-м номером в римском клубе. Футболист будет выступать за римский клуб по 21-м номером.
«Директор предложил мне взять 10-й номер, который очень важен для команды, тем, что сделал Тотти. Эта футболка должна оставаться у него. Я поблагодарил их, потому что с такой футболкой нужно проявлять уважение и ответственность», — цитирует Дибалу Goal.
«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.
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14
|Эмполи
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|
15
|Сампдория
|0
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|0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
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|0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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