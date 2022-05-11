Кьеллини покинет «Ювентус» летом. У защитника есть два предложения из МЛС

Кьеллини покинет «Ювентус» во время летнего трансферного окна

Защитник «Ювентус» Джорджо Кьеллини покинет туринский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, у 37-летнего итальянца есть два предложения от «Лос-Анджелеса» и еще одного клуба МЛС.

Отмечается, что защитник еще не принял окончательного решения о своем будущем.

При этом «Ювентус» с вероятностью 100 процентов подпишет нового центрального защитника летом.

В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.