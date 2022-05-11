11 мая в Риме «Ювентус» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии по футболу. Матч пройдет на «Олимпийском Стадионе», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ювентус» — «Интер». Видеотрансляция матча будет доступна на «Окко Спорт». Она начнется в 20.55.

В 1/2 финала «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (3:0 — общий счет), а «Интер» прошел «Милан» (3:0 — общий счет).

«Ювентус» является 14-кратным обладателем Кубка Италии. На счету «Интера» семь трофеев национального Кубка.