«Болонья» продлила контракт с Гари Меделем

«Болонья» объявила о продлении контракта с полузащитником Гари Меделем.

Новое соглашение с 34-летним чилийцем действует до конца июня 2023 года.

Медель выступает за «Болонью» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за команду.