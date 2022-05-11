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Сегодня, 19:32

«Болонья» продлила контракт с Гари Меделем

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Болонья» объявила о продлении контракта с полузащитником Гари Меделем.

Новое соглашение с 34-летним чилийцем действует до конца июня 2023 года.

Медель выступает за «Болонью» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за команду.

Гари Медель
Футбол
ФК Болонья
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 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
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 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 9
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Адама Сумаоро

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Болонья

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Итан Ампаду

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