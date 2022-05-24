Лучший защитник сезона в серии А Бремер может получить итальянское гражданство

Защитник «Торино» Глейсон Бремер собирается оформить итальянское гражданство, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, супруга 25-летнего бразильца в ближайшее время может подать заявление на получение итальянского гражданства. Так же намерен поступить и сам Бремер.

По итогам сезона-2021/22 25-летний бразилец был признан лучшим защитником серии А.

В текущем сезоне Бремер провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.