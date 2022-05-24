Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:23

Лучший защитник сезона в серии А Бремер может получить итальянское гражданство

Читать «СЭ» в

Защитник «Торино» Глейсон Бремер собирается оформить итальянское гражданство, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, супруга 25-летнего бразильца в ближайшее время может подать заявление на получение итальянского гражданства. Так же намерен поступить и сам Бремер.

По итогам сезона-2021/22 25-летний бразилец был признан лучшим защитником серии А.

В текущем сезоне Бремер провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Торино
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Ювентуса» Рабьо может перейти в «Челси»

Капитан «Ромы» Пеллегрини: «Для меня это первый финал, и я не могу просить большего»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости