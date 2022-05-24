Капитан «Ромы» Пеллегрини: «Для меня это первый финал, и я не могу просить большего»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал предстоящий матч финала Лиги конференций.

«Не знаю, есть ли «Ромы» что-то большее, чем завтрашний матч. Мы приехали, чтобы победить. Финал отличается от любой другой игры. Хочу поблагодарить одноклубников вне зависимости от результата завтра. Мы всегда помогали друг другу. Праздновали и страдали вместе. Вот что делает настоящая команда. Для меня это первый финал, и я не могу просить большего», — цитирует Пеллегрини Football Italia.

Римляне могут выиграть первый трофей с 2008 года. Тогда «джаллоросси» одержали победу в Кубке Италии.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.