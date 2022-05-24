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Сегодня, 20:23

Полузащитник «Ювентуса» Рабьо может перейти в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может перебраться в «Челси» в летнее межсезонье. Трансфер футболиста оценивается в 15-20 миллионов евро, утверждает Tuttosport.

Контракт игрока, по которому он получает 7 миллионов евро в год, истекает в 2023 году. Туринцы не спешат расставаться с хавбеком, однако готовы отпустить его, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал в них 2 голевые передачи.

Адриен Рабьо
ФК Челси
ФК Ювентус
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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21.08 19:30
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 2 : 3
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21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
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23.08 21:45
Сампдория – Милан
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Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

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Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
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