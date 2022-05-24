Полузащитник «Ювентуса» Рабьо может перейти в «Челси»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может перебраться в «Челси» в летнее межсезонье. Трансфер футболиста оценивается в 15-20 миллионов евро, утверждает Tuttosport.

Контракт игрока, по которому он получает 7 миллионов евро в год, истекает в 2023 году. Туринцы не спешат расставаться с хавбеком, однако готовы отпустить его, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал в них 2 голевые передачи.