Защитник «Лидса» Диего Льоренте перешел в «Рому»

Защитник «Лидса» Диего Льоренте перешел в «Рому», сообщает сайт английской команды.

Римская команда взяла 29-летнего испанца в аренду до конца сезона с опцией последующего выкупа. Сумма сделки оценивается в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Льоренте принял участие в 13 матчах «Лидса» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.