Бывший полузащитник «Рубина» Абильдгор подписал контракт с «Вероной»
Полузащитник «Селтика» Оливер Абильдгор перешел в «Верону», сообщает сайт итальянской команды.
Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.
В этом сезоне Абильдгор сыграл за «Селтик» в девяти матчах, суммарно проведя на поле 156 минут. 26-летний датчанин не отметился результативными действиями за шотландскую команду.
На счету Абильдгора 62 матча за казанский «Рубин», в которых футболист отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.
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|1
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|40-26
|40
|
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|20
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|5
|4
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|38
|
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|11
|5
|4
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|38
|
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|
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|
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|6
|8
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|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
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|8
|12
|15-35
|8
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38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
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|
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Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
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|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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